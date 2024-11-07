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إعادة الثقة أولى مهام رينارد

11/7/2024 11:27:13 PM
(MENAFN- Al Watan) عاد الفرنسي هيرفي رينارد، لتدريب المنتخب السعودي، ليخلف الإيطالي روبرتو مانشيني، بعد سلسلة من النتائج المتراجعة، لكن ما الذي ينتظر المدرب الفرنسي، الذي سيبدأ ولايته الثانية بمواجهتين حاسمتين أمام أستراليا وإندونيسيا في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات، في الـ14 والـ19 من نوفمبر الجاري؟
وهناك العديد من التحديات والأمور التي يجب عليه تصحيحها خلال فترة الإعداد للمواجهتين، بعد العمل الكارثي الذي قدمه سلفه.
أزمة ثقة

يصطدم رينارد بعد العودة بمعاناة الأخضر من أزمة ثقة، لا سيما بعد وداع كأس آسيا الأخيرة، حيث تعرض الصقور لانتقادات قاسية.
ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، حيث وصلت إلى مهاجمة المدرب ولاعبيه، بسبب سوء النتائج المستمرة، وهو ما خلق حالة من عدم الثقة داخل غرفة الملابس.
والانتقادات لم تؤثر على اللاعبين الصغار فحسب، بل طالت النجوم الكبار، الذين جاء على رأسهم سالم الدوسري، حيث نال نصيب الأسد من الهجوم، وتحديدا بعد الخسارة من اليابان والتعادل مع البحرين بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المونديالية، لدرجة أن البعض طالبه بالاعتزال.
هذا الأمر أثّر على الحالة النفسية للاعبين، وأفقدهم الثقة، خصوصًا في ظل العلاقة المتوترة مع مانشيني.
وبالتالي، سيبدأ رينارد عمله بإعادة الثقة إلى اللاعبين وتحفيزهم نفسيًا على تجاوز الفترة الماضية وفتح صفحة جديدة، خاصة أنه كان يحظى بعلاقة جيدة مع نجوم الأخضر خلال الولاية الأولى، الأمر الذي أدى لتحقيق نتائج مميزة.
الحرس القديم

صحيح أن الكرة الحديثة تحتاج للنزول بمعدل الأعمار وبناء فريق للمستقبل يعتمد على الأسماء الشابة، ولكن هذا الإجراء يجب اتخاذه بشكل تدريجي، وهو ما افتقد إليه مانشيني.
فالمدرب الإيطالي أبعد أغلب النجوم الكبار عن الأخضر، على رأسهم سلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد البريك، فضلا عن بعض الأسماء الأخرى التي كانت تستحق التواجد في بعض المعسكرات.
وربما تشهد الفترة المقبلة، عودة الفرج والشهراني على وجه التحديد لكتيبة رينارد، في ظل الأزمة التي يعاني منها الأخضر على مستوى القيادة والسيطرة على غرفة الملابس.
فضلا عن الجانب الفني المفقود في عملية ربط الخطوط والذي كان يقوم به الفرج على أكمل وجه، إضافة لأزمة الظهير الأيسر التي يمكن حلها عن طريق ياسر الشهراني، إضافة إلى إعادة صالح الشهري للتشكيلة الأساسية، بعدما عانى من التهميش تحت قيادة مانشيني، وعودة عبدالإله العمري المتوقعة.
ترتيب الأوراق

شهدت ولاية مانشيني عشوائية واضحة في طريقة اللعب وإشراك بعض اللاعبين في مراكز غريبة، وهو ما أدى لغياب التنظيم الدفاعي والهجومي.
فالمنتخب السعودي عانى من غياب الحلول الهجومية، رغم وجود العديد من الأسماء البارزة، ولم ينجح أي لاعب من الخط الهجومي في التسجيل منذ أن سجل البريكان هدفين في مباراة باكستان في الـ6 من يونيو الماضي في المرحلة الثانية من التصفيات.
ومنذ ذلك الحين، لم ينجح الأخضر في تسجيل سوى 4 أهداف كانت عن طريق مدافعين ولاعب وسط.
وسيكون على المدرب الفرنسي معالجة الأزمة الهجومية، بإعادة بعض اللاعبين إلى مراكزهم.
اللعب الهجومي
اعتمد رينارد طوال ولايته الأولى على رسم تكتيكي متمثل في (4-2-3-1) ويتحول أحيانا إلى (4-3-3)، وكان الطابع الهجومي هو الغالب على طريقته، بالضغط العالي وتضييق المساحات والاعتماد على الأطراف.
وينتظر أن يلعب رينارد بطريقة هجومية على عكس مانشيني، وذلك لأن المنتخب السعودي يمتلك العناصر القادرة على تطبيق أفكاره.
مهام يجب على رينارد فعلها
- إعادة الثقة للاعبين
- السيطرة على غرفة الملابس
- إعادة اللاعبين لمراكزهم الصحيحة
- زيادة ترابط خطوط الأخضر
- اللعب بطريقة هجومية.

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