ارتفاع مؤشرات أداء الجهات الممثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي إلى 98%

MENAFN - Al Watan) أشار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98% في مؤشرات الأداء في الربع الثالث، وجاء ذلك خلال اجتماع مرئي عقده المجلس اليوم تناول فيه تقرير مكتب إدارة المشروعات حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثالث من 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمخرجات المجلس.وناقش المجلس تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي، كما اطلع على هامش الاجتماع على تقدم السعودية في المؤشرات الدولية، بتصنيفها نموذجًا في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني للعام 2024.

مكتب إدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية الذي تأسس في 2015 بأمر ملكي، يتابع تنفيذ المشروعات والقرارات التي يصدرها المجلس، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لجمع التقارير الخاصة بالمشروعات والقرارات.

واستعرض المجلس التحديث الشهري للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر 2024، وما تضمنه من تحليلٍ لمستجدات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية للربع الأول من 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.