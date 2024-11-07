ارتفاع مؤشرات أداء الجهات الممثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي إلى 98%

(MENAFN
- Al Watan)
أشار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98% في مؤشرات الأداء في الربع الثالث، وجاء ذلك خلال اجتماع مرئي عقده المجلس اليوم تناول فيه تقرير مكتب إدارة المشروعات حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثالث من 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمخرجات المجلس.
وناقش المجلس تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي، كما اطلع على هامش الاجتماع على تقدم السعودية في المؤشرات الدولية، بتصنيفها نموذجًا في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني للعام 2024.
مكتب إدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية الذي تأسس في 2015 بأمر ملكي، يتابع تنفيذ المشروعات والقرارات التي يصدرها المجلس، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لجمع التقارير الخاصة بالمشروعات والقرارات.
واستعرض المجلس التحديث الشهري للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر 2024، وما تضمنه من تحليلٍ لمستجدات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.
واطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية للربع الأول من 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
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