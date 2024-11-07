أسعار النفط تعزز مكاسبها.. وخام برنت قرب 76 دولارًا - جريدة البورصة

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عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع التركيز على تراجع الإنتاج في خليج المكسيك على خلفية إعصار جديد، بجانب انخفاض الدولار الذي قدم بعض الدعم، فضلًا عن تقييم المستثمرين آثار فوز“دونالد ترامب” بالانتخابات الأمريكية.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” تسليم يناير بنسبة 1.35% أو 1.03 دولار إلى 75.95 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام“نايمكس” تسليم ديسمبر بنسبة 1.35% أو 97 سنتاً إلى 72.66 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:17 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
جاء هذا الارتفاع على خلفية تعطل قرابة 17% من طاقة إنتاج النفط في خليج المكسيك بالولايات المتحدة نتيجة الإعصار“رافائيل” الذي يضرب كوبا، ومخاطر وصوله إلى الأراضي الأمريكية بحسب بيان صدر أمس عن إدارة السلامة وحماية البيئة.
وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.65% إلى 104.4 نقطة، ما يجعل الذهب الأسود أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وعلاوة على ذلك، يتخوف المستثمرون من أن يزيد الرئيس الأمريكي الجديد“دونالد ترامب” العقوبات على إمدادات النفط من إيران وفنزويلا بعد عودته للبيت الأبيض في ولاية ثانية.
ولكن حد الطلب الصيني الضعيف من توسيع المكاسب، حيث كشفت بيانات الجمارك أن بكين استوردت 44.7 مليون طن من الخام في أكتوبر، بانخفاض نسبته 2% مقارنة بمستوى سبتمبر، وهو تراجع للشهر السادس على التوالي.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108864332
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