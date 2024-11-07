أسعار النفط تعزز مكاسبها.. وخام برنت قرب 76 دولارًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتوود ماكنزى: رئاسة ستقلص الطاقة المتجددة فى أمريكا تراجع سهم جيه بي مورجان 4% مع عمليات جني الأرباح رئيس الفيدرالى: لن أستقيل إذا طلب ترامب ذلك

عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع التركيز على تراجع الإنتاج في خليج المكسيك على خلفية إعصار جديد، بجانب انخفاض الدولار الذي قدم بعض الدعم، فضلًا عن تقييم المستثمرين آثار فوز“دونالد ترامب” بالانتخابات الأمريكية.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” تسليم يناير بنسبة 1.35% أو 1.03 دولار إلى 75.95 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام“نايمكس” تسليم ديسمبر بنسبة 1.35% أو 97 سنتاً إلى 72.66 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:17 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

جاء هذا الارتفاع على خلفية تعطل قرابة 17% من طاقة إنتاج النفط في خليج المكسيك بالولايات المتحدة نتيجة الإعصار“رافائيل” الذي يضرب كوبا، ومخاطر وصوله إلى الأراضي الأمريكية بحسب بيان صدر أمس عن إدارة السلامة وحماية البيئة.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.65% إلى 104.4 نقطة، ما يجعل الذهب الأسود أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وعلاوة على ذلك، يتخوف المستثمرون من أن يزيد الرئيس الأمريكي الجديد“دونالد ترامب” العقوبات على إمدادات النفط من إيران وفنزويلا بعد عودته للبيت الأبيض في ولاية ثانية.

ولكن حد الطلب الصيني الضعيف من توسيع المكاسب، حيث كشفت بيانات الجمارك أن بكين استوردت 44.7 مليون طن من الخام في أكتوبر، بانخفاض نسبته 2% مقارنة بمستوى سبتمبر، وهو تراجع للشهر السادس على التوالي.

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