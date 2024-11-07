بنتلي تؤجل إنتاج أول سيارة كهربائية إلى عام 2026 بسبب الهيكل الخارجي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أجلت“بنتلي” خططها لإنتاج أول سيارة كهربائية لها إلى عام 2026، بدلًا من العام المقبل، مع الاستمرار في صنع مركبات الاحتراق الداخلي لسنوات قادمة.
وقال“ماتياس رابي” رئيس قسم البحث والتطوير لدى شركة السيارات الفاخرة لشبكة“سي إن بي سي”، إن الشركة تخطط لإصدار طراز جديد من المركبات الكهربائية كل عام، مع بدء إنتاجها في 2026، وحتى 2035.
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وذكر“فرانك واليسر” الرئيس التنفيذي للشركة، أن أول إصدار من السيارات الكهربائية سيكون أصغر حجمًا من المركبات التقليدية، بما في ذلك أحدث إصداراتها الرياضية والتي تُسمى“بنتايجا”.
وبرر الرئيس التنفيذي السابق“أدريان هالمارك” التأخير في إنتاج أول سيارة كهربائية بالكامل من“بنتلي” لمشاكل في البرامج المخصصة لتشغيلها، بجانب صعوبة تطوير هيكل السيارة ليتوافق مع معايير شركة المركبات الفاخرة.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108864331
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