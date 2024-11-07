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بنتلي تؤجل إنتاج أول سيارة كهربائية إلى عام 2026 بسبب الهيكل الخارجي - جريدة البورصة

11/7/2024 11:26:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أجلت“بنتلي” خططها لإنتاج أول سيارة كهربائية لها إلى عام 2026، بدلًا من العام المقبل، مع الاستمرار في صنع مركبات الاحتراق الداخلي لسنوات قادمة.

وقال“ماتياس رابي” رئيس قسم البحث والتطوير لدى شركة السيارات الفاخرة لشبكة“سي إن بي سي”، إن الشركة تخطط لإصدار طراز جديد من المركبات الكهربائية كل عام، مع بدء إنتاجها في 2026، وحتى 2035.

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وذكر“فرانك واليسر” الرئيس التنفيذي للشركة، أن أول إصدار من السيارات الكهربائية سيكون أصغر حجمًا من المركبات التقليدية، بما في ذلك أحدث إصداراتها الرياضية والتي تُسمى“بنتايجا”.

وبرر الرئيس التنفيذي السابق“أدريان هالمارك” التأخير في إنتاج أول سيارة كهربائية بالكامل من“بنتلي” لمشاكل في البرامج المخصصة لتشغيلها، بجانب صعوبة تطوير هيكل السيارة ليتوافق مع معايير شركة المركبات الفاخرة.

المصدر:

MENAFN07112024000202011048ID1108864331

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