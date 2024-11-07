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البنك المركزي السعودي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس - جريدة البورصة

11/7/2024 11:26:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قرر البنك المركزي السعودي ساما، خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس من 500 نقطة أساس إلى 475 نقطة أساس، وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس أيضاً، من 550 نقطة أساس إلى 525 نقطة أساس.

وقال المركزي السعودي في بيان له، إن هذا القرار يأتي اتساقاً مع أهدافه في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.

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وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر اليوم خفض معدل الفائدة بـ 25 نقطة أساس إلى النطاق ما بين 4.50% و4.75%، مقارنة بمستواه السابق عند 4.75 % و5.00%.

يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان قد رفع معدلات الفائدة 11 مرة متتالية، آخرها في شهر يوليو 2023، ليتم بعد ذلك تثبيتها عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، في يوليو الماضي للاجتماع الثامن على التوالي، ليتم تخفيضها لأول مرة في سبتمبر الماضي بـ 50 نقطة أساس.

ويمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى البنك المركزي، بينما يمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) سعر الإقراض من البنك المركزي للبنوك.
ويحذو المركزي السعودي عادة حذو البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تغيرات أسعار الفائدة على الريال، وذلك بسبب الربط بين العملتين (الريال والدولار).

المصدر:

MENAFN07112024000202011048ID1108864330

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