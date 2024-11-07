البنك المركزي السعودي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قرر البنك المركزي السعودي ساما، خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس من 500 نقطة أساس إلى 475 نقطة أساس، وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس أيضاً، من 550 نقطة أساس إلى 525 نقطة أساس.
وقال المركزي السعودي في بيان له، إن هذا القرار يأتي اتساقاً مع أهدافه في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.
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وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر اليوم خفض معدل الفائدة بـ 25 نقطة أساس إلى النطاق ما بين 4.50% و4.75%، مقارنة بمستواه السابق عند 4.75 % و5.00%.
يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان قد رفع معدلات الفائدة 11 مرة متتالية، آخرها في شهر يوليو 2023، ليتم بعد ذلك تثبيتها عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، في يوليو الماضي للاجتماع الثامن على التوالي، ليتم تخفيضها لأول مرة في سبتمبر الماضي بـ 50 نقطة أساس.
ويمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى البنك المركزي، بينما يمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) سعر الإقراض من البنك المركزي للبنوك.
ويحذو المركزي السعودي عادة حذو البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تغيرات أسعار الفائدة على الريال، وذلك بسبب الربط بين العملتين (الريال والدولار).
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108864330
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