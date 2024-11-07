مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتوود ماكنزى: رئاسة ستقلص الطاقة المتجددة فى أمريكا تراجع سهم جيه بي مورجان 4% مع عمليات جني الأرباح رئيس الفيدرالى: لن أستقيل إذا طلب ترامب ذلك

أعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس، من 5.50% إلى 5.25%، ابتداءً من تاريخ 10 نوفمبر 2024.

ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين، في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية.

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