مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس - جريدة البورصة

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أعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس، من 5.50% إلى 5.25%، ابتداءً من تاريخ 10 نوفمبر 2024.
ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين، في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108864329
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