مؤشر الدولار يمحو بعض خسائره عقب خفض الفيدرالي الفائدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتوود ماكنزى: رئاسة ستقلص الطاقة المتجددة فى أمريكا تراجع سهم جيه بي مورجان 4% مع عمليات جني الأرباح رئيس الفيدرالى: لن أستقيل إذا طلب ترامب ذلك

محت العملة الأمريكية جزءًا من خسائرها خلال تعاملات، اليوم الخميس، عقب قيام البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة كما كان متوقعًا للمرة الثانية على التوالي.

وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست رئيسية – بنسبة 0.55% إلى 104.51 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 104.19 في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع اليورو بنسبة 0.45% إلى 1.0776 دولار، والجنيه الإسترليني 0.60% إلى 1.2957 دولار، في حين تراجع الدولار 0.90% إلى 153.21 ين.

وتراجع المؤشر الذي يرصد قيمة العملة الخضراء بوتيرة كبيرة في فترة ما من التعاملات، ولكنه قلص خسائره بعدما خفض الفيدرالي الفائدة بمقدار ربع النقطة المئوية إلى ما بين 4.50% و4.75%.

وذكر البنك الفيدرالي في بيان أن هناك تقدمًا ملحوظًا في إعادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، وإن كان لا يزال مرتفعًا إلى حد ما، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى تحقيق أقصى مستوى من معدلات التوظيف.

وفقد الدولار بعض الزخم الذي اكتسبه يوم أمس جراء فوز“دونالد ترامب” في انتخابات الرئاسة، على خلفية توقعات باتخاذ الرئيس الأمريكي المنتخب إجراءات قد تقدم بعض الدعم لأكبر اقتصاد في العالم.

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