مؤشر الدولار يمحو بعض خسائره عقب خفض الفيدرالي الفائدة - جريدة البورصة

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محت العملة الأمريكية جزءًا من خسائرها خلال تعاملات، اليوم الخميس، عقب قيام البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة كما كان متوقعًا للمرة الثانية على التوالي.
وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.55% إلى 104.51 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 104.19 في وقت سابق من الجلسة.
وارتفع اليورو بنسبة 0.45% إلى 1.0776 دولار، والجنيه الإسترليني 0.60% إلى 1.2957 دولار، في حين تراجع الدولار 0.90% إلى 153.21 ين.
وتراجع المؤشر الذي يرصد قيمة العملة الخضراء بوتيرة كبيرة في فترة ما من التعاملات، ولكنه قلص خسائره بعدما خفض الفيدرالي الفائدة بمقدار ربع النقطة المئوية إلى ما بين 4.50% و4.75%.
وذكر البنك الفيدرالي في بيان أن هناك تقدمًا ملحوظًا في إعادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، وإن كان لا يزال مرتفعًا إلى حد ما، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى تحقيق أقصى مستوى من معدلات التوظيف.
وفقد الدولار بعض الزخم الذي اكتسبه يوم أمس جراء فوز“دونالد ترامب” في انتخابات الرئاسة، على خلفية توقعات باتخاذ الرئيس الأمريكي المنتخب إجراءات قد تقدم بعض الدعم لأكبر اقتصاد في العالم.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108864325
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