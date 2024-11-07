باول: نتائج الانتخابات لن تؤثر على سياستنا لكن قد نبطئ وتيرة خفض الفائدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتوود ماكنزى: رئاسة ستقلص الطاقة المتجددة فى أمريكا تراجع سهم جيه بي مورجان 4% مع عمليات جني الأرباح رئيس الفيدرالى: لن أستقيل إذا طلب ترامب ذلك

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول”، الخميس، عقب خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية ليس لها تأثير“قصير الأجل” على سياسة البنك المركزي، لكنها قد تلعب دورًا جوهريًا على المدى الطويل.

وأضاف“باول” في مؤتمر صحفي أعقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، أن ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات – لامس أعلى مستوياته في 4 أشهر مؤخرًا – يتعلق بالنمو وليس بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، كما أنه ليس“عاملًا رئيسيًا”.

وأشار رئيس الفيدرالي إلى أنه قد يكون“من المناسب” إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة“عند مرحلة ما”، مضيفًا أنه صناع السياسة لا يسيرون على مسار محدد مسبقًا.

وتابع:“عند النظر في التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقيم اللجنة بعناية البيانات الواردة وتطور التوقعات وتوازن المخاطر، ونحن لسنا على أي مسار محدد مسبقًا، وسنستمر في اتخاذ قراراتنا، اجتماعًا تلو الآخر”.

وقال“باول” إن نتائج الانتخابات الرئاسية – التي أسفرت عن فوز الجمهوري“دونالد ترامب” – لن تؤثر بشكل مباشر على السياسة النقدية، معلقًا:“في الأمد القريب، لن يكون للانتخابات أي تأثير على قراراتنا السياسية”.

ومع ذلك، حذر من أن أي تغيير في الإدارة يمكن أن يساعد في تشكيل سياسة الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.

وأردف:“من حيث المبدأ، من الممكن أن يكون لسياسات أي إدارة أو للكونجرس تأثيرات اقتصادية بمرور الوقت، لذا، إلى جانب عوامل أخرى لا حصر لها، سيتم تضمين توقعات هذه التأثيرات في نماذجنا للاقتصاد وسيتم أخذها في الاعتبار”.

وحول سوق العمل الأمريكي، ذكر أنه ربما يكون أضعف الآن مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الوباء في مارس 2020، استنادًا إلى مجموعة واسعة من بيانات سوق العمل.

وكان ضعف سوق العمل هو ما دفع الاحتياطي الفيدرالي جزئيًا إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، اليوم، حيث يهدف إلى منع ارتفاع معدل البطالة إلى ما يزيد كثيرًا عن معدله الحالي البالغ 4.1%.

وأكد“باول” أن سوق العمل ليس مصدرًا لضغوط التضخم، وأنه من الممكن الحفاظ على قوته جنبًا إلى جنب مع خفض التضخم، مضيفًا أن السياسة“في وضع جيد” للتعامل مع المخاطر المستقبلية.

واستطرد:“ذا ظل الاقتصاد قويًا ولم يتحرك التضخم بشكل مستدام نحو 2%، فيمكننا تعديل السياسة بشكل أبطأ، لكن إذا ضعف سوق العمل بشكل غير متوقع، أو انخفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، فيمكننا التحرك بشكل أسرع”.

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