رئيس الفيدرالى: لن أستقيل إذا طلب ترامب ذلك - جريدة البورصة

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قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول”، الخميس، إنه لن يستقيل إذا طلب منه الرئيس المنتخب“دونالد ترامب” ذلك.
وخلال مؤتمر أعقب قرار الفيدرالي بخفض الفائدة، رد“باول” على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان سيستجيب لمثل هذا الطلب، بالقول“لا”، معللًا ذلك بأن الرئيس ليس لديه سلطة إقالته أو خفض درجته الوظيفية بموجب القانون.
وسيراقب المستثمرون عن كثب العلاقة المثيرة للجدل بين الرئيس المنتخب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي عينه“ترامب” خلال ولايته الأولى في عام 2017، لكن انتقده لاحقًا، بحجة أنه لم يكن يخفف السياسة النقدية بالسرعة الكافية.
وقال“ترامب” خلال مقابلة الشهر الماضي:“لا أعتقد أنه يجب السماح لي بإصدار الأمر، لكن أعتقد أن لدي الحق في التعليق على ما إذا كانت الفائدة يجب أن ترتفع أم تنخفض”.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108864323
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