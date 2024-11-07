رئيس الفيدرالى: لن أستقيل إذا طلب ترامب ذلك - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتوود ماكنزى: رئاسة ستقلص الطاقة المتجددة فى أمريكا تراجع سهم جيه بي مورجان 4% مع عمليات جني الأرباح باول: نتائج الانتخابات لن تؤثر على سياستنا لكن قد نبطئ وتيرة خفض الفائدة

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول”، الخميس، إنه لن يستقيل إذا طلب منه الرئيس المنتخب“دونالد ترامب” ذلك.

وخلال مؤتمر أعقب قرار الفيدرالي بخفض الفائدة، رد“باول” على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان سيستجيب لمثل هذا الطلب، بالقول“لا”، معللًا ذلك بأن الرئيس ليس لديه سلطة إقالته أو خفض درجته الوظيفية بموجب القانون.

وسيراقب المستثمرون عن كثب العلاقة المثيرة للجدل بين الرئيس المنتخب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي عينه“ترامب” خلال ولايته الأولى في عام 2017، لكن انتقده لاحقًا، بحجة أنه لم يكن يخفف السياسة النقدية بالسرعة الكافية.

وقال“ترامب” خلال مقابلة الشهر الماضي:“لا أعتقد أنه يجب السماح لي بإصدار الأمر، لكن أعتقد أن لدي الحق في التعليق على ما إذا كانت الفائدة يجب أن ترتفع أم تنخفض”.

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