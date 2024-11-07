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ارتفاع أسعار النفط عند التسوية وبرنت يتجاوز 75 دولارًا - جريدة البورصة

11/7/2024 11:26:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة وود ماكنزى: رئاسة ترامب ستقلص مشاريع الطاقة المتجددة فى أمريكا ارتفاع مخزونات الغاز فى الولايات المتحدة للأسبوع الـ 12 على التوالى أوبك وجنوب إفريقيا يبحثان تطورات سوق النفط

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، وسط تقييم الأسواق تأثير سياسات الرئيس المنتخب“دونالد ترامب” على الإمدادات، تزامنًا مع خفض شركات التنقيب الأمريكية للإنتاج استعدادًا لإعصار“رافائيل”.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 بنسبة 0.95% أو 71 سنتًا إلى 75.63 دولار للبرميل.

فيما زادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.95% أو 67 سنتًا عند 72.36 دولار للبرميل.

وحدّ من المكاسب، تراجع واردات النفط في الصين بنسبة 9% في أكتوبر، وهو الشهر السادس على التوالي الذي يشهد انخفاضًا على أساس سنوي، مما يزيد من المخاوف بشأن الطلب.

وبحسب بيان مكتب السلامة وإنفاذ لوائح البيئة الأمريكي، أدى الإعصار“رافائيل” لتعطل نحو 17% من إنتاج الخام في خليج المكسيك أو ما يعادل 304.4 ألف برميل يوميًا.

المصدر:

MENAFN07112024000202011048ID1108864322

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