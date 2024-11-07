ارتفاع أسعار النفط عند التسوية وبرنت يتجاوز 75 دولارًا - جريدة البورصة

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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، وسط تقييم الأسواق تأثير سياسات الرئيس المنتخب“دونالد ترامب” على الإمدادات، تزامنًا مع خفض شركات التنقيب الأمريكية للإنتاج استعدادًا لإعصار“رافائيل”.
وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 بنسبة 0.95% أو 71 سنتًا إلى 75.63 دولار للبرميل.
فيما زادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.95% أو 67 سنتًا عند 72.36 دولار للبرميل.
وحدّ من المكاسب، تراجع واردات النفط في الصين بنسبة 9% في أكتوبر، وهو الشهر السادس على التوالي الذي يشهد انخفاضًا على أساس سنوي، مما يزيد من المخاوف بشأن الطلب.
وبحسب بيان مكتب السلامة وإنفاذ لوائح البيئة الأمريكي، أدى الإعصار“رافائيل” لتعطل نحو 17% من إنتاج الخام في خليج المكسيك أو ما يعادل 304.4 ألف برميل يوميًا.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108864322
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