تراجع سهم جيه بي مورجان 4% مع عمليات جني الأرباح - جريدة البورصة

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تراجع سهم“جيه بي مورجان” بوتيرة ملحوظة خلال تعاملات الخميس، بعد توصية سلبية من شركة“بيرد”، وصفته بأنه في وضع مناسب لبدء جني الأرباح، بعدما ارتفع بنسبة 40% منذ مطلع العام.
وانخفض السهم المدرج في بورصة“نيويورك” بنسبة 4.05% إلى 237.11 دولار، بعدما تراجع إلى 235.22 دولار في مرحلة ما من التداولات.
وقال“ديفيد جورج” المحلل لدى شركة الخدمات المالية“بيرد”، إن سهم المصرف الأمريكي الأفضل في فئته، ولكنه باهظ الثمن وهذا وقت جني الأرباح.
وخفض في مذكرة، الخميس، أداء السهم إلى“ضعيف” من“محايد” سابقًا، ويرى أن المخاطرة عبر الشراء عند هذا المستوى غير جذابة.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108864321
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