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تراجع سهم جيه بي مورجان 4% مع عمليات جني الأرباح - جريدة البورصة

11/7/2024 11:26:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة وود ماكنزى: رئاسة ترامب ستقلص مشاريع الطاقة المتجددة فى أمريكا رئيس الفيدرالى: لن أستقيل إذا طلب ترامب ذلك باول: نتائج الانتخابات لن تؤثر على سياستنا لكن قد نبطئ وتيرة خفض الفائدة

تراجع سهم“جيه بي مورجان” بوتيرة ملحوظة خلال تعاملات الخميس، بعد توصية سلبية من شركة“بيرد”، وصفته بأنه في وضع مناسب لبدء جني الأرباح، بعدما ارتفع بنسبة 40% منذ مطلع العام.

وانخفض السهم المدرج في بورصة“نيويورك” بنسبة 4.05% إلى 237.11 دولار، بعدما تراجع إلى 235.22 دولار في مرحلة ما من التداولات.

وقال“ديفيد جورج” المحلل لدى شركة الخدمات المالية“بيرد”، إن سهم المصرف الأمريكي الأفضل في فئته، ولكنه باهظ الثمن وهذا وقت جني الأرباح.

وخفض في مذكرة، الخميس، أداء السهم إلى“ضعيف” من“محايد” سابقًا، ويرى أن المخاطرة عبر الشراء عند هذا المستوى غير جذابة.

المصدر:

MENAFN07112024000202011048ID1108864321

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