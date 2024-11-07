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الاقتصاد النمساوى ينمو بشكل أبطأ من منطقة اليورو حتى عام 2029 - جريدة البورصة

11/7/2024 11:26:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقع تقرير اقتصادي أن ينمو الاقتصاد النمساوي بشكل أبطأ من منطقة اليورو حتى عام 2029 وذلك بمعدل سنوي يبلغ 1.3% بين عامي 2025 و2029.

ورجح التقرير الصادر عن معهد الدراسات الاقتصادية النمساوية“ويفو” اليوم الخميس أن يكون النمو الاقتصادي السنوي المتوقع أقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية من المتوسط لدول منطقة اليورو.

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وأضاف التقرير انه بدون تدابير مضادة من جانب الحكومة النمساوية فإن عجز الموازنة سيظل أعلى من حد ماستريخت البالغ 3% على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وفي ضوء النمو الاقتصادي الضعيف وارتفاع عجز الميزانية، يرى تقرير“ويفو” انه يتعين على الحكومة الجديدة في النمسا أن تقدم“أجندة إصلاحية موجهة نحو النمو” و”مساراً موثوقاً لضبط الميزانية”.

وقال التقرير إنه يجب“البحث عن النمو الاقتصادي في المقام الأول في النمسا”، معتبرا أن زيادة الصادرات و الحد من الاستهلاك سيدعمان الاقتصاد النمساوي.

المصدر:

MENAFN07112024000202011048ID1108864320

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