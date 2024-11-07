الاقتصاد النمساوى ينمو بشكل أبطأ من منطقة اليورو حتى عام 2029 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) توقع تقرير اقتصادي أن ينمو الاقتصاد النمساوي بشكل أبطأ من منطقة اليورو حتى عام 2029 وذلك بمعدل سنوي يبلغ 1.3% بين عامي 2025 و2029.
ورجح التقرير الصادر عن معهد الدراسات الاقتصادية النمساوية“ويفو” اليوم الخميس أن يكون النمو الاقتصادي السنوي المتوقع أقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية من المتوسط لدول منطقة اليورو.
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وأضاف التقرير انه بدون تدابير مضادة من جانب الحكومة النمساوية فإن عجز الموازنة سيظل أعلى من حد ماستريخت البالغ 3% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي ضوء النمو الاقتصادي الضعيف وارتفاع عجز الميزانية، يرى تقرير“ويفو” انه يتعين على الحكومة الجديدة في النمسا أن تقدم“أجندة إصلاحية موجهة نحو النمو” و”مساراً موثوقاً لضبط الميزانية”.
وقال التقرير إنه يجب“البحث عن النمو الاقتصادي في المقام الأول في النمسا”، معتبرا أن زيادة الصادرات و الحد من الاستهلاك سيدعمان الاقتصاد النمساوي.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108864320
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