وود ماكنزى: رئاسة ترامب ستقلص مشاريع الطاقة المتجددة فى أمريكا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتتراجع سهم جيه بي مورجان 4% مع عمليات جني الأرباح ارتفاع أسعار النفط عند التسوية وبرنت يتجاوز 75 دولارًا رئيس الفيدرالى: لن أستقيل إذا طلب ذلك

قالت شركة“وود ماكنزي”، إن الرئاسة الثانية لـ”دونالد ترامب” تعني تغييرات جذرية في الرسوم الجمركية على الواردات، والشؤون الدولية، مع توقعات بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ وربما اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأضافت شركة استشارات الطاقة في تقرير الخميس، أن توقعات النمو لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات والمركبات الكهربائية تعتمد على حوافز قانون خفض التضخم، مشيرة إلى أن إدارة الجمهوريين ستؤدي لخفض مشاريع الطاقة المتجددة ​​بمقدار الثلث.

ومن المتوقع أن تقوم الإدارة الجديدة بمراجعة معايير انبعاثات العادم التي يفترض أن يبدأ العمل بها من عام 2027، مما يخفف الضغوط التي كانت تدفع الشركات المصنعة نحو المركبات الكهربائية.

وأشارت إلى أن التعريفات الجمركية ستؤدي لإبطاء النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم، مما يقلل الطلب على النفط بما يصل إلى 0.5 مليون برميل يوميًا في عام 2025 – ثلث توقعات“وود ماكنزي” الحالية لنمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل.

وقالت إن ذلك من شأنه أن يخفض أسعار النفط بما يتراوح بين 5 و7 دولارات للبرميل من المستويات الحالية، على افتراض عدم وجود مخاطر صعودية مثل التوترات الجيوسياسية.

ومن بين جميع قطاعات الطاقة، أوضحت“وود ماكنزي” أن صناعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة ستستفيد من نتيجة الانتخابات، حيث وعد“ترامب” بإنهاء وقف تصاريح تصدير الغاز الجديدة إلى البلدان التي ليس لديها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

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