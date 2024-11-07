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78 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

11/7/2024 7:26:22 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أدى 78 محاميا جديدا، الخميس، اليمين القانونية أمام وزير العدل بسام التلهوني، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.

ورحب التلهوني بالمحامين الجدد، متمنيا لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.

يشار إلى أن المادة 23 من قانون نقابة المحامين تلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.

MENAFN07112024000151011027ID1108864096

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