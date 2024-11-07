الخزاعلة: البلدية تكبدت تكاليف عالية أرهقت موازنتها منذ بدء أزمة

MENAFN - Khaberni) خبرني - بحث رئيس بلدية الرمثا أحمد الخزاعلة لدى لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي بير كريستوف شاتزيسافاس الخميس أثر اللجوء السوري على الخدمات في المدينة.





وقال الخزاعلة، إن الرمثا لم تحصل على المنح التي يمكن أن تغطي جزءا من احتياجات المدينة التي تضررت جراء اللجوء السوري، مشيرا إلى أن بلدية الرمثا تكبدت تكاليف عالية أرهقت موازنتها منذ بدء أزمة اللاجئين ما أثر على جودة الخدمات المقدمة.





وأعرب الخزاعلة عن الأمل بمساهمة الاتحاد الأوروبي في حل مشاكل الصرف الصحي في المدينة وتوصيل هذه الخدمة لمنازل المواطنين، ودعم برامج تشغيل الشباب في المدينة.





من جانبه، أكد السفير شاتزيسافاس ضرورة الاستجابة السريعة لمطالب بلدية الرمثا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتوجيه عدد من البرامج والمشاريع لبلدية الرمثا، بما في ذلك دعم مشاريع الصرف الصحي في أقرب وقت ممكن.





وقال إن الاتحاد سيعمل على إعادة إطلاق برامج (cash for work) لتشغيل أبناء المنطقة، إضافة إلى دعم البلدية ببرامج أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا.