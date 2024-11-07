الخزاعلة: البلدية تكبدت تكاليف عالية أرهقت موازنتها منذ بدء أزمة

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- Khaberni) خبرني - بحث رئيس بلدية الرمثا أحمد الخزاعلة لدى لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي بير كريستوف شاتزيسافاس الخميس أثر اللجوء السوري على الخدمات في المدينة.
وقال الخزاعلة، إن الرمثا لم تحصل على المنح التي يمكن أن تغطي جزءا من احتياجات المدينة التي تضررت جراء اللجوء السوري، مشيرا إلى أن بلدية الرمثا تكبدت تكاليف عالية أرهقت موازنتها منذ بدء أزمة اللاجئين ما أثر على جودة الخدمات المقدمة.
وأعرب الخزاعلة عن الأمل بمساهمة الاتحاد الأوروبي في حل مشاكل الصرف الصحي في المدينة وتوصيل هذه الخدمة لمنازل المواطنين، ودعم برامج تشغيل الشباب في المدينة.
من جانبه، أكد السفير شاتزيسافاس ضرورة الاستجابة السريعة لمطالب بلدية الرمثا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتوجيه عدد من البرامج والمشاريع لبلدية الرمثا، بما في ذلك دعم مشاريع الصرف الصحي في أقرب وقت ممكن.
وقال إن الاتحاد سيعمل على إعادة إطلاق برامج (cash for work) لتشغيل أبناء المنطقة، إضافة إلى دعم البلدية ببرامج أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
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