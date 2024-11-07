رئيس الأوقاف السنية يؤكد أهمية دور الخطباء في تعزيز الوحدة والتماسك بين أفراد المجتمع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬بأصحاب‭ ‬الفضيلة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬الخطباء‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المفاهيم‭ ‬الدينية‭ ‬الوسطية‭ ‬والتوعية‭ ‬بالقيم‭ ‬الإسلامية‭. ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بجهودهم‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬العلم‭ ‬الشرعي،‭ ‬وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوحدة‭ ‬والتماسك‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬عبر‭ ‬أصحاب‭ ‬الفضيلة‭ ‬الخطباء‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقديرهم‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬المتميزة‭ ‬والمستمرة‭ ‬في‭ ‬العناية‭ ‬ببيوت‭ ‬الله‭ ‬وبأصحاب‭ ‬الوظائف‭ ‬الدينية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬الدورات‭ ‬العلمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬للأئمة‭ ‬والمؤذنين‭ ‬والخطباء،‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬ورفع‭ ‬الوعي‭ ‬الديني،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المسجد‭ ‬كمؤسسة‭ ‬تعليمية‭ ‬وتربوية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

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