رئيس الأوقاف السنية يؤكد أهمية دور الخطباء في تعزيز الوحدة والتماسك بين أفراد المجتمع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري، رئيس مجلس الأوقاف السنية، عددًا من أصحاب الفضيلة خطباء جوامع مملكة البحرين، حيث تم خلال اللقاء مناقشة مجموعة من المواضيع التي تسهم في تعزيز الوعي الديني والفكري في المجتمع. كما تم تأكيد أهمية دور المسجد في نشر تعاليم الدين الإسلامي والسيرة النبوية الشريفة، بالإضافة إلى غرس قيم الفضيلة التي تسهم في تعزيز رسالة المسجد ودوره في المجتمع.
وفي كلمته خلال اللقاء، رحب رئيس مجلس الأوقاف السنية بأصحاب الفضيلة، مؤكدا الدور الكبير الذي يضطلع به الخطباء في تعزيز المفاهيم الدينية الوسطية والتوعية بالقيم الإسلامية. كما أشاد بجهودهم المستمرة في نشر العلم الشرعي، وأكد أهمية دورهم في تعزيز الوحدة والتماسك بين أفراد المجتمع.
من جانبهم، عبر أصحاب الفضيلة الخطباء عن بالغ تقديرهم لرئيس مجلس الأوقاف السنية على جهوده المتميزة والمستمرة في العناية ببيوت الله وبأصحاب الوظائف الدينية، من خلال تنظيم الدورات العلمية والتدريبية للأئمة والمؤذنين والخطباء، التي تساهم في خدمة المجتمع ورفع الوعي الديني، مؤكدين أن هذه المبادرات تعزز من دور المسجد كمؤسسة تعليمية وتربوية تسهم في نشر القيم والمبادئ الإسلامية في المجتمع.
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