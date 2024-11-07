تحت شعار ((السكري وجودة الحياة))رئيس الأعلى للصحة يفتتح الفعالية التوعوية بمناسبة يوم السكري العالمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
افتتح الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس جمعية السكري البحرينية، الفعالية التوعوية بمناسبة يوم السكري العالمي، التي نظمتها الخدمات الطبية الملكية بالتعاون مع جمعية السكري البحرينية، تحت شعار «السكري وجودة الحياة»، أمس في مجمع السيف
– ضاحية السيف.
وقد بدأت الفعالية بكلمة ألقاها الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بمناسبة هذا اليوم، معربًا فيها عن شكره وتقديره لكافة الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي بشكل عام، مخصصًا شكره لجميع الجهات المشاركة في هذه الحملة التوعوية من الخدمات الطبية الملكية وجمعية السكري البحرينية والمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية والخاصة وجميع المتطوعين على الجهود المخلصة والتفاني والحرص المستمر في الالتزام بتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى وتعزيز الوعي حول الوقاية من مرض السكري وكيفية إدارته، مؤكدًا أن المبادرات السنوية التي يبذلها الجميع ذات قيمة وفعالية لتوعية المجتمع وللوقاية من السكري والحد من مضاعفاته».
تلا ذلك تكريم الأطفال الفائزين بمسابقة المقطع الفيديو الخاص بالسكري، ومن ثم تم افتتاح المحطات التوعوية. وجولة ميدانية على الأنشطة المخصصة للأطفال المصابين بالسكري، الوحدة المتنقلة للسكري بالإضافة إلى ماراثون مشي.
الجدير بالذكر أن الفعالية تهدف إلى زيادة الوعي حول مرض السكري، وتحفيز المجتمع على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، فضلاً عن تعزيز أساليب التعايش مع المرض والحد من مضاعفاته.
وتأتي هذه الفعالية كاستجابة للتحديات الصحية التي يمثلها مرض السكري وتأثيره المباشر على الصحة العامة.
وفي هذا السياق ستستمر الفعالية التوعوية للسكري على مدى ثلاثة أيام، حيث بدأت أمس الخميس وتستمر حتى غدا السبت (من 7 إلى 9 نوفمبر)، وتجمع الفعالية مجموعة من أبرز الأطباء والاستشاريين المختصين في هذا المجال من مختلف المستشفيات في مملكة البحرين، لتقديم معلومات تثقيفية وتوعوية، بالإضافة إلى استشارات طبية عبر معرض توعوي صحي يغطي تخصصات متعددة تتعلق بمرض السكري، مثل سكري الأطفال والقدم السكرية والغدد الصماء.
حضر الفعالية كبار المسؤولين من المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للخدمات الطبية الملكية ومن جمعية السكري البحرينية.
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