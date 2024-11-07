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تحت شعار ((السكري وجودة الحياة))رئيس الأعلى للصحة يفتتح الفعالية التوعوية بمناسبة يوم السكري العالمي

11/7/2024 7:21:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتح‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية،‭ ‬الفعالية‭ ‬التوعوية‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬السكري‭ ‬العالمي،‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬السكري‭ ‬وجودة‭ ‬الحياة‮»‬،‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السيف‭ ‬ ‭ ‬ضاحية‭ ‬السيف‭.‬

وقد‭ ‬بدأت‭ ‬الفعالية‭ ‬بكلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بمناسبة‭ ‬هذا‭ ‬اليوم،‭ ‬معربًا‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لكافة‭ ‬الأطباء‭ ‬والممرضين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬مخصصًا‭ ‬شكره‭ ‬لجميع‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬التوعوية‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬وجمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬والمراكز‭ ‬الصحية‭ ‬والمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬وجميع‭ ‬المتطوعين‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬والتفاني‭ ‬والحرص‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬الالتزام‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬رعاية‭ ‬ممكنة‭ ‬للمرضى‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬وكيفية‭ ‬إدارته،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬المبادرات‭ ‬السنوية‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الجميع‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬وفعالية‭ ‬لتوعية‭ ‬المجتمع‭ ‬وللوقاية‭ ‬من‭ ‬السكري‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬مضاعفاته‮»‬‭.‬

تلا‭ ‬ذلك‭ ‬تكريم‭ ‬الأطفال‭ ‬الفائزين‭ ‬بمسابقة‭ ‬المقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬الخاص‭ ‬بالسكري،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬افتتاح‭ ‬المحطات‭ ‬التوعوية‭. ‬وجولة‭ ‬ميدانية‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬المخصصة‭ ‬للأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسكري،‭ ‬الوحدة‭ ‬المتنقلة‭ ‬للسكري‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ماراثون‭ ‬مشي‭. ‬

‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الفعالية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬مرض‭ ‬السكري،‭ ‬وتحفيز‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬الوقائية‭ ‬اللازمة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬أساليب‭ ‬التعايش‭ ‬مع‭ ‬المرض‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬مضاعفاته‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬كاستجابة‭ ‬للتحديات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬يمثلها‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬وتأثيره‭ ‬المباشر‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬ستستمر‭ ‬الفعالية‭ ‬التوعوية‭ ‬للسكري‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ (‬من‭ ‬7‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نوفمبر‭)‬،‭ ‬وتجمع‭ ‬الفعالية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الأطباء‭ ‬والاستشاريين‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لتقديم‭ ‬معلومات‭ ‬تثقيفية‭ ‬وتوعوية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استشارات‭ ‬طبية‭ ‬عبر‭ ‬معرض‭ ‬توعوي‭ ‬صحي‭ ‬يغطي‭ ‬تخصصات‭ ‬متعددة‭ ‬تتعلق‭ ‬بمرض‭ ‬السكري،‭ ‬مثل‭ ‬سكري‭ ‬الأطفال‭ ‬والقدم‭ ‬السكرية‭ ‬والغدد‭ ‬الصماء‭.‬

حضر‭ ‬الفعالية‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬الطبية‭ ‬التابعة‭ ‬للخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬ومن‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭.‬

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