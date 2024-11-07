Friday, 08 November 2024 01:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القائد العام: مد وحدات قوة الدفاع بالقدرات العسكرية والمنظومات العملياتية والمعدات القتالية

11/7/2024 7:21:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬زياراته‭ ‬المستمرة‭ ‬لتفقد‭ ‬أسلحة‭ ‬ووحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬انه‭ ‬بعون‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬وتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تشهد‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بصورة‭ ‬دائمة‭ ‬عمليات‭ ‬تحديث‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬الإعداد‭ ‬والتدريب‭ ‬لمنتسبيها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أسلحتها‭ ‬ووحداتها‭ ‬وتحقق‭ ‬نقلات‭ ‬نوعية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬أدائها‭ ‬كماً‭ ‬وكيفاً‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أفرعها‭ ‬البرية‭ ‬والجوية‭ ‬والبحرية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬السعي‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬مد‭ ‬شتى‭ ‬أسلحة‭ ‬ووحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬ضروري‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬عسكرية‭ ‬ومنظومات‭ ‬عملياتية‭ ‬ومعدات‭ ‬قتالية‭ ‬وإمكانيات‭ ‬وأنظمة‭ ‬إدارية‭ ‬لتمكنها‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بأداء‭ ‬واجبها‭ ‬المقدس‭ ‬ورسالتها‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬أراضي‭ ‬وأجواء‭ ‬ومياه‭ ‬الوطن‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN07112024000055011008ID1108864069

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث