القائد العام: مد وحدات قوة الدفاع بالقدرات العسكرية والمنظومات العملياتية والمعدات القتالية

القائد العام: مد وحدات قوة الدفاع بالقدرات العسكرية والمنظومات العملياتية والمعدات القتالية
التاريخ
11/7/2024 7:21:15 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح أمس في إطار زياراته المستمرة لتفقد أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين والاطلاع على مستوى الجاهزية القتالية والإدارية، انه بعون الله تعالى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء تشهد قوة دفاع البحرين بصورة دائمة عمليات تحديث في برامج الإعداد والتدريب لمنتسبيها في مختلف أسلحتها ووحداتها وتحقق نقلات نوعية كبيرة في أدائها كماً وكيفاً في جميع أفرعها البرية والجوية والبحرية، مؤكدا السعي المستمر في مد شتى أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين بكل ما هو ضروري من قدرات عسكرية ومنظومات عملياتية ومعدات قتالية وإمكانيات وأنظمة إدارية لتمكنها من القيام بأداء واجبها المقدس ورسالتها السامية في حماية أراضي وأجواء ومياه الوطن.
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