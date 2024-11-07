وزير الخارجية يستقبل عددا من المندوبين الدائمين للدول الصديقة لدى الأمم المتحدة في نيويورك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالمندوبين‭ ‬الدائمين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬دولهم‭ ‬الصديقة،‭ ‬منوهًا‭ ‬بالجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والسياسية‭ ‬التي‭ ‬يقومون‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬تجاه‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬والقضايا‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تعالجها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وفق‭ ‬أهدافها‭ ‬ومقاصدها‭ ‬النبيلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خير‭ ‬البشرية‭ ‬جمعاء‭.‬

‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولهم‭ ‬الصديقة،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والمنفعة‭ ‬ويخدم‭ ‬التطلعات‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬والقضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

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