وزير الخارجية يستقبل عددا من المندوبين الدائمين للدول الصديقة لدى الأمم المتحدة في نيويورك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بمقر الوزارة أمس، عددًا من المندوبين الدائمين لعدد من الدول الصديقة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك في إطار الزيارة التي يقومون بها إلى مملكة البحرين.
وقد رحب وزير الخارجية بالمندوبين الدائمين، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة التي تربط مملكة البحرين مع دولهم الصديقة، منوهًا بالجهود الدبلوماسية والسياسية التي يقومون بها من أجل تعزيز التعاون الدولي تجاه مختلف التحديات والقضايا الدولية التي تعالجها الأمم المتحدة وفق أهدافها ومقاصدها النبيلة من أجل خير البشرية جمعاء.
وتم خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين ودولهم الصديقة، وسبل تعزيزها في ظل الحرص المتبادل على تنمية تلك العلاقات والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يعود بالخير والمنفعة ويخدم التطلعات والمصالح المشتركة، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كلمات دالة
MENAFN07112024000055011008ID1108864068
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.