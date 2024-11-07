12 شهيدا في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ بغزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬أكد‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬استشهاد‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬مدرسة‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الشاطئ‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭.

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وقال‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬‮«‬12‭ ‬شهيدا‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬جرّاء‭ ‬قصف‭ ‬طائرات‭ ‬الاحتلال‭ ‬مدرسة‭ ‬ذكور‭ ‬الشاطئ‭ ‬الابتدائية‭ (‬ج‭) ‬التي‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬مخيّم‭ ‬الشاطئ‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‮»‬‭.

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وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس،‭ ‬أفاد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬بـاستشهاد‭ ‬27‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تقوم‭ ‬بإجلاء‭ ‬شهداء‭ ‬وجرحى‮»‬‭.

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الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬أكد‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬استشهاد‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬طالت‭ ‬مدرسة‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الشاطئ‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬شمالي‭ ‬القطاع‭.

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وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حينها‭ ‬إنه‭ ‬يتحقق‭ ‬من‭ ‬الحادثة‭.

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وشهدت‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬استهداف‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعدما‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬نزوح‭. ‬

وكثفت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬وأصدرت‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬أوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬موجة‭ ‬نزوح‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬حيث‭ ‬يخشى‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬من‭ ‬ألا‭ ‬يُسمح‭ ‬لهم‭ ‬بالعودة‭ ‬مجددا‭. ‬

وأصدر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬أمر‭ ‬إخلاء‭ ‬لسكان‭ ‬عدة‭ ‬أحياء‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬تصنيفه‭ ‬إياها‭ ‬‮«‬مناطق‭ ‬قتال‭ ‬خطيرة‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أفيخاي‭ ‬أدرعي‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬سكان‭ ‬أحياء‭ ‬‮«‬شمال‭ ‬الشاطئ،‭ ‬النصر،‭ ‬عبدالرحمن،‭ ‬مدينة‭ ‬العودة‭ ‬والكرامة‮»‬‭ ‬الى‭ ‬إخلائها‭ ‬والتوجه‭ ‬جنوبا،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬مناطق‭ ‬قتال‭ ‬خطيرة‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬تقدم‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬عدوان‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬القطاع،‭ ‬تدفقت‭ ‬عشرات‭ ‬الأسر‭ ‬إلى‭ ‬مدارس‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬ملاجئ‭ ‬إيواء‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬وبحوزتهم‭ ‬ما‭ ‬استطاعوا‭ ‬حمله‭ ‬من‭ ‬متاع‭ ‬وطعام‭.‬

وذكر‭ ‬أحد‭ ‬النازحين‭ ‬أن‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬حلقت‭ ‬لإذاعة‭ ‬أوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬التي‭ ‬تنشرها‭ ‬إسرائيل‭ ‬أيضا‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ورسائل‭ ‬صوتية‭ ‬ونصية‭ ‬على‭ ‬هواتف‭ ‬السكان‭. ‬

وقال‭ ‬أحمد،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬سوى‭ ‬اسمه‭ ‬الأول‭ ‬فقط‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬العواقب،‭ ‬لرويترز‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬للتراسل‭ ‬‮«‬بعدما‭ ‬هجّروا‭ ‬كل‭ ‬أو‭ ‬معظم‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا،‭ ‬هلقيت‭ (‬حاليا‭) ‬بيقصفوا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬وبيقتلوا‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬وفي‭ ‬بيوتهم‭ ‬حتى‭ ‬يجبروهم‭ ‬يطلعوا‭ ‬من‭ ‬هناك‭ ‬بالقوة‮»‬‭. ‬

ويقول‭ ‬مسؤولون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفذ‭ ‬خطة‭ ‬‮«‬تطهير‭ ‬عرقي‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬هؤلاء‭ ‬المسؤولون‭ ‬وسكان‭ ‬أن‭ ‬جباليا‭ ‬وبيت‭ ‬لاهيا‭ ‬وبيت‭ ‬حانون‭ ‬لم‭ ‬تدخلها‭ ‬أي‭ ‬مساعدات‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغارة‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬