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مقتل 3 أشخاص وجرح 8 عناصر من اليونيفيل والجيش اللبناني بغارة إسرائيلية على صيدا

11/7/2024 7:20:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬أمس‭ ‬وأصيب‭ ‬ثمانية‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬وقوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المؤقتة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬جراء‭ ‬غارة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬سيارة‭ ‬لدى‭ ‬مرورها‭ ‬عند‭ ‬حاجز‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬مدينة‭ ‬صيدا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وكانت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬أفادت‭ ‬عن‭ ‬غارة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬سيارة‭ ‬قرب‭ ‬حاجز‭ ‬للجيش‭ ‬عند‭ ‬المدخل‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمدينة‭ ‬صيدا‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬بيروت،‭ ‬تزامنت‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬موكب‭ ‬لقوة‭ ‬يونيفيل‭. ‬

وأسفرت‭ ‬الغارة‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬إنهم‭ ‬من‭ ‬ركاب‭ ‬السيارة‭. ‬

وأورد‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الاستهداف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للسيارة‭ ‬جرى‭ ‬أثناء‭ ‬مرورها‭ ‬عند‭ ‬الحاجز،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬آليات‭ ‬تابعة‭ ‬للوحدة‭ ‬الماليزية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬يونيفيل،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬عسكريين‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الحاجز‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬أعلنت‭ ‬قوة‭ ‬يونيفيل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إصابة‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬عناصرها‭ ‬‮«‬بجروح‭ ‬طفيفة‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬قافلة‭ ‬‮«‬تنقل‭ ‬جنود‭ ‬حفظ‭ ‬سلام‭ ‬وصلوا‭ ‬حديثا‭ ‬إلى‭ ‬لبنان،‭ ‬تمر‭ ‬عبر‭ ‬صيدا‭ ‬عندما‭ ‬وقع‭ ‬هجوم‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬بالقرب‭ ‬منها‮»‬‭. ‬

وذكّرت‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬بالتزامها‭ ‬بتجنب‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬أو‭ ‬المدنيين‭ ‬للخطر‮»‬‭ ‬داعية‭ ‬الى‭ ‬‮«‬حل‭ ‬الخلافات‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العنف‮»‬‭. ‬

وقرب‭ ‬الحاجز،‭ ‬شاهد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬سيارة‭ ‬محترقة‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬آليات‭ ‬تابعة‭ ‬لقوة‭ ‬يونيفيل‭ ‬متوقفة‭ ‬قبل‭ ‬الحاجز‭ ‬وبعده،‭ ‬بينها‭ ‬حافلات‭ ‬كبيرة‭ ‬لنقل‭ ‬الركاب،‭ ‬بدا‭ ‬الزجاج‭ ‬الأمامي‭ ‬لإحداها‭ ‬متشظيا‭. ‬

وعلى‭ ‬الرصيف‭ ‬الفاصل‭ ‬بين‭ ‬جانبي‭ ‬الطريق،‭ ‬تجمع‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬اليونيفيل‭ ‬حول‭ ‬زملائهم‭ ‬المصابين‭ ‬بجروح‭ ‬بدت‭ ‬طفيفة‭ ‬وهم‭ ‬يتلقون‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬المكان،‭ ‬وفق‭ ‬المراسل‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬رأس‭ ‬أحدهم‭ ‬كان‭ ‬ملفوفا‭ ‬بضمادات‭ ‬بيضاء‭. ‬

وكانت‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قد‭ ‬استهدفت‭ ‬ليلا‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وطالت‭ ‬إحداها‭ ‬منطقة‭ ‬متاخمة‭ ‬لمطار‭ ‬بيروت،‭ ‬المرفق‭ ‬الجوي‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.

وأوضح‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته،‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬أضرارا‭ ‬طفيفة‮»‬‭ ‬طالت‭ ‬مباني‭ ‬تابعة‭ ‬للمطار،‭ ‬‮«‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬المبنى‭ ‬الرئيسي‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬قاعة‭ ‬المغادرة‭ ‬والوصول‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الأضرار‭ ‬طالت‭ ‬‮«‬مبنى‭ ‬تابعا‭ ‬لشركة‭ ‬طيران‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬الوطنية‭ ‬اللبنانية،‭ ‬تستخدمه‭ ‬شركة‭ ‬منوطة‭ ‬بصيانة‭ ‬الطائرات‭. ‬

وشاهد‭ ‬مصوّر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مستودعا‭ ‬تابعا‭ ‬لشركة‭ ‬أجهزة‭ ‬تدفئة‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المطار،‭ ‬وقد‭ ‬لحقت‭ ‬به‭ ‬أضرار‭ ‬جراء‭ ‬إحدى‭ ‬الغارات‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬والنقل‭ ‬على‭ ‬حمية‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مطار‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري‭ ‬الدولي‭ ‬بيروت‭ ‬يعمل‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬طائرات‭ ‬أقلعت‭ ‬وأخرى‭ ‬هبطت‭ ‬في‭ ‬المطار‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬الغارة‭. ‬

وأوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬أمس‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬تدور‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‮»‬‭ ‬بين‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وجنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬‮«‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬بلدتي‭ ‬رميش‭ ‬ويارون‭ ‬لناحية‭ ‬ملعب‭ ‬يارون‭ ‬مقابل‭ ‬مستوطنة‭ ‬دوفيف‮»‬‭.

وأشارت‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬اشتباكات‭ ‬بالأسلحة‭ ‬الرشاشة‮»‬‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬بلدة‭ ‬عيتا‭ ‬الشعب‭... ‬عند‭ ‬محاولة‭ ‬العدو‭ ‬التسلّل‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬خمسة‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬قتلوا‭ ‬وأصيب‭ ‬16‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬بجنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬رصد‭ ‬40‭ ‬صاروخا‭ ‬أطلقت‭ ‬من‭ ‬لبنان‭. ‬

‭ ‬وذكرت‭ ‬قناة‭ ‬13‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المستوطنات‭ ‬من‭ ‬الجليل‭ ‬الأعلى‭ ‬إلى‭ ‬حيفا‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬عملية‭ ‬إطلاق‭ ‬من‭ ‬لبنان،‭ ‬تم‭ ‬اعتراض‭ ‬بعضها‭ ‬ورصدت‭ ‬حوادث‭ ‬سقوط‮»‬‭.

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