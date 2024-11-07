نتنياهو يخشى ((انتقام بايدن)) فيما تبقى من حكمه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬يديعوت‭ ‬أحرونوت‮»‬‭ ‬عن‭ ‬أحد‭ ‬مستشاري‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬مجالا‭ ‬للتفاؤل‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بالانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭.‬

وأوضحت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تترقب‭ ‬‮«‬مرحلة‭ ‬حرجة‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬تسلم‭ ‬ترامب‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬إذ‭ ‬سيواصل‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬مهامه‭ ‬حتى‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭.‬

ورأت‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬تحرر‮»‬‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬الانتخابات‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬المرشحة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس،‭ ‬قد‭ ‬يمارس‭ ‬ضغوطا‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬حكمه‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬مستشاري‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬فرصة‭ ‬للتفاؤل‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬ليلة‭ ‬من‭ ‬الأرق‭ ‬لمتابعة‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬نتنياهو‭ ‬أول‭ ‬المهنئين‭ ‬لترامب‭ ‬بـ«العودة‭ ‬التاريخية‮»‬‭ ‬للبيت‭ ‬الأبيض‭.‬

وقالت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬نتنياهو‭ ‬صاغ‭ ‬كل‭ ‬حساباته‭ ‬مقدما‭ ‬لفوز‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات،‭ ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬خياره‭ ‬المفضل‭ ‬رغم‭ ‬سلبيات‭ ‬الماضي،‭ ‬والأشياء‭ ‬غير‭ ‬السارة‭ ‬التي‭ ‬قالها‭ ‬عنه‭ ‬الرئيس‭ ‬القادم،‭ ‬ويعتقد‭ ‬نتنياهو‭ ‬أنه‭ ‬سيعرف‭ ‬كيف‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬ترامب‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬نتنياهو‭ ‬مقتنع‭ ‬بأن‭ ‬ترامب،‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الأنسب‭ ‬له‭ ‬ولإسرائيل‭ ‬مقارنة‭ ‬بالإدارة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬التي‭ ‬احتقرته‭ ‬وأرادت‭ ‬إسقاطه‮»‬،‭ ‬‮«‬ولكن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ستدخل‭ ‬مرحلة‭ ‬حرجة‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬وحتى‭ ‬تنصيب‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬الصحيفة‭: ‬‮«‬بايدن‭ ‬هو‭ ‬رئيس‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬ولديه‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬فعل‭ ‬ما‭ ‬يريد،‭ ‬وفي‭ ‬إسرائيل‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نأخذ‭ ‬بالحسبان‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬يستغل‭ ‬بايدن‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬لتصفية‭ ‬الحسابات‭ ‬مع‭ ‬نتنياهو‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الخوف‭ ‬الأكبر‭ ‬هو‭ ‬تكرار‭ ‬سيناريو‭ ‬خروج‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسبق‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬من‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬حين‭ ‬تخلى‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ ‬الفيتو‭ ‬ضد‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬ديسمبر‭ ‬2016‭ ‬ضد‭ ‬المستوطنات،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تعقيدات‭ ‬قانونية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بايدن‭ ‬سيستغل‭ ‬الشهرين‭ ‬الأخيرين‭ ‬من‭ ‬ولايته‭ ‬لزيادة‭ ‬الضغوط‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬صفقة‭ ‬الرهائن‭ ‬ومطالبة‭ ‬نتنياهو‭ ‬بتنازلات‭ ‬مثل‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬محور‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬ونحوه،‭ ‬وسيحاول‭ ‬بكل‭ ‬قوته‭ ‬تعزيز‭ ‬التسوية‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولبنان،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬نتنياهو‭ ‬يدفع‭ ‬نحوها،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬محاولات‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

أما‭ ‬إسرائيليا،‭ ‬فتوقعت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الشهران‭ ‬المتبقيان‭ ‬حتى‭ ‬تنصيب‭ ‬الرئيس‭ ‬الجديد،‭ ‬فرصة‭ ‬لنتنياهو‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬تعاون‭ ‬كامل‭ ‬مع‭ ‬ترامب‭ ‬وإدارته‭ ‬التي‭ ‬سيشكلها،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بـ«اليوم‭ ‬التالي‮»‬‭ ‬على‭ ‬الجبهات‭ ‬كافة‭: ‬لبنان‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬وإيران‭ ‬وصفقة‭ ‬الرهائن‭.‬

وقالت‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يتلقى‭ ‬نتنياهو‭ ‬دعوة‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬تنصيب‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب،‭ ‬ولكن‭ ‬حتى‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬سيتعين‭ ‬عليه‭ ‬الإبحار‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬هائج‭ ‬خلال‭ ‬هذين‭ ‬الشهرين‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يتصور‭ ‬أن‭ ‬فترة‭ ‬ترامب‭ ‬ستكون‭ ‬مفروشة‭ ‬بالورود‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنتنياهو،‭ ‬إذ‭ ‬يريد‭ ‬ترامب‭ ‬أيضًا‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وغزة،‭ ‬لذلك،‭ ‬سيتعين‭ ‬على‭ ‬نتنياهو‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬أقصى‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬التنسيق‭ ‬معه‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬بأكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬وبأقل‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬التنازلات‮»‬‭.‬