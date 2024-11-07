((فورين بوليسي)): ((الناتو)) يعترف بهزيمة كييف وانتصار ترامب يعزز المخاوف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نقلت‭ ‬‮«‬فورين‭ ‬بوليسي‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬‮«‬الناتو‮»‬‭ ‬اعتراف‭ ‬الحلف‭ ‬بهزيمة‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وأن‭ ‬فوز‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬لن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلا‭ ‬لتعميق‭ ‬المخاوف‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬أوكرانيا‭.‬

كتبت‭ ‬ذلك‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فورين‭ ‬بوليسي‮»‬‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬‮«‬الناتو‮»‬‭ ‬ومسؤولي‭ ‬أمن‭ ‬غربيين‭ ‬اتفقوا‭ ‬جميعا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تخسر‭ ‬الحرب‭ ‬ببطء‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬الشتاء‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬حاسما‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬المجلة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‭ ‬رفع‭ ‬من‭ ‬المخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬التصريحات‭ ‬المبكرة‭ ‬للمرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬حول‭ ‬الصراع‭.‬

وكان‭ ‬ترامب‭ ‬قد‭ ‬وعد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بأنه‭ ‬سيكون‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬تسوية‭ ‬للصراع‭ ‬الأوكراني‭ ‬بالتفاوض،‭ ‬وصرح‭ ‬مرارا‭ ‬وتكرارا‭ ‬بقدرته‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬واحد،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ترى‭ ‬فيه‭ ‬روسيا‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬مشكلة‭ ‬معقدة‭ ‬للغاية،‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬حلها‭ ‬بهذه‭ ‬البساطة‭.‬

إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬انتقد‭ ‬ترامب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬النهج‭ ‬الأمريكي‭ ‬تجاه‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وانتقد‭ ‬كذلك‭ ‬فلاديمير‭ ‬زيلينسكي،‭ ‬ووصفه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬بـ«أفضل‭ ‬بائع‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تنتهي‭ ‬كل‭ ‬زيارة‭ ‬له‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬‮«‬مساعدات‭ ‬بمليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

بدورها‭ ‬نشرت‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬تقريرا‭ ‬بشأن‭ ‬الخطط‭ ‬المختلفة‭ ‬لتجميد‭ ‬خط‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬بشكل‭ ‬فعال،‭ ‬فيما‭ ‬طرحت‭ ‬بعض‭ ‬الأفكار‭ ‬داخل‭ ‬مكتب‭ ‬ترامب‭ ‬الانتقالي‭ ‬بأن‭ ‬تتعهد‭ ‬كييف‭ ‬بعدم‭ ‬الانضمام‭ ‬الى‭ ‬حلف‭ ‬‮«‬الناتو‮»‬‭ ‬مدة‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬مقابل‭ ‬مواصلة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضخ‭ ‬الأسلحة‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬لردع‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬روسي‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬