((فورين بوليسي)): ((الناتو)) يعترف بهزيمة كييف وانتصار ترامب يعزز المخاوف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نقلت «فورين بوليسي» عن مصادر في حلف «الناتو» اعتراف الحلف بهزيمة أوكرانيا، وأن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية لن يؤدي إلا لتعميق المخاوف حول مستقبل أوكرانيا.
كتبت ذلك مجلة «فورين بوليسي» نقلا عن مصادر في حلف «الناتو» ومسؤولي أمن غربيين اتفقوا جميعا على أن أوكرانيا تخسر الحرب ببطء وأن هذا الشتاء «سيكون حاسما».
وأشارت المجلة إلى أن فوز ترامب رفع من المخاوف بشأن أوكرانيا، لا سيما بالنظر إلى التصريحات المبكرة للمرشح الجمهوري حول الصراع.
وكان ترامب قد وعد في وقت سابق بأنه سيكون قادرا على تحقيق تسوية للصراع الأوكراني بالتفاوض، وصرح مرارا وتكرارا بقدرته على حل هذا الصراع في يوم واحد، في الوقت الذي ترى فيه روسيا أن تلك مشكلة معقدة للغاية، بحيث لا يمكن حلها بهذه البساطة.
إضافة إلى ذلك، انتقد ترامب أكثر من مرة النهج الأمريكي تجاه الصراع في أوكرانيا، وانتقد كذلك فلاديمير زيلينسكي، ووصفه أكثر من مرة بـ«أفضل بائع»، حيث تنتهي كل زيارة له بالحصول على «مساعدات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة».
بدورها نشرت «وول ستريت جورنال» تقريرا بشأن الخطط المختلفة لتجميد خط المواجهة بين روسيا وأوكرانيا بشكل فعال، فيما طرحت بعض الأفكار داخل مكتب ترامب الانتقالي بأن تتعهد كييف بعدم الانضمام الى حلف «الناتو» مدة 20 عاما على الأقل، مقابل مواصلة الولايات المتحدة ضخ الأسلحة لأوكرانيا لردع أي هجوم روسي في المستقبل.
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