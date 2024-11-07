منافسة كبيرة منتظرة في نصف نهائي بطولة الاتحاد الدولي للتنس اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
وصلت بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين التي يستضيفها الاتحاد البحريني للتنس إلى محطة الدور نصف النهائي، حيث شهد الدور ربع النهائي لمسابقتي فردي الأولاد والفتيات نتائج مثيرة ومستويات مميزة قدمها نجوم المستقبل في اللاعبة على ملاعب الاتحاد بجامعة بوليتكنك البحرين، كما شهد أمس إقامة مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة الزوجي للأولاد والفتيات.
وضمن منافسات الدور ربع النهائي لفردي الفتيات، قدمت اللاعبة المصرية سارة دسوقي مباراة كبيرة ومميزة أمام المصنفة الأولى في البطولة اللاعبة التركية كيليج بهار، حيث خسرت أمامها بصعوبة كبيرة وبنتيجة 6/3، 3/6 و1/6 لتتأهل اللاعبة التركية إلى الدور نصف النهائي للبطولة.
وفي مباراة أخرى ضمن الدور ذاته، فازت اللاعبة الصينية تشانغ ليو على منافستها اللاعبة التركية ديدي إيزغي بنتيجة 6/3 و6/3 لتحجز مكانا لها في نصف نهائي المسابقة.
كما بلغت اللاعبة الصينية فانغ يو شانغ الدور نصف النهائي بتغلبها على الأمريكية مارلين وركمان بمجموعتين دون مقابل وبواقع 6/1 و6/1.
وضمن منافسات ربع نهائي فردي الأولاد، خرج اللاعب الروماني ماتي سوكو من المسابقة بخسارته أمام اللاعب المنغولي المميز أندراك بوري فدورج بمجموعتين مقابل مجموعة واحد في مباراة فنية كبيرة، قدم خلالها اللاعبان كل ما يملكان من فنون ومهارات اللعبة، حيث حسم اللاعب المنغولي المباراة لصالحه بنتيجة 3/6، 7/5 و7/5 ليكون أول الواصلين إلى نصف نهائي فردي الأولاد.
كما تأهل اللاعب الهندي داكش كوكريتي إلى نصف النهائي على حساب اللاعب التركي زيا أيدين، حيث تغلب عليه بنتيجة 6/3 و6/2.
منافسات الزوجي
وفي منافسات زوجي الأولاد، حجز الثنائي التركي عمران بولوت وياغيز يلديز مقعدهما في الدور نصف النهائي بتغلبهما على الثنائي اليوناني ليونيداز والهندي أراف دكيل بنتيجة 6/1 و6/2.
كما تأهل الثنائي المنغولي سونوم بونتساج واندراك إلى قبل النهائي بعد فوزهما على الثنائي الهندي داكش كوركتي وشوريا سامالا لأنسحاب الثنائي الأخير من المباراة.
وتأهل الثنائي الهندي تيجاس أهوجا، وكبير جوثاني بعد تغلبهما على الثنائي السوري ليث الحسن والروسي ارتيمي سولوفييف بنتيجة 6/3 و6/3.
مباريات اليوم
وتقام اليوم الجمعة مباريات الدور نصف النهائي لفئتي الأولاد والفتيات، كما يشهد اليوم ختام منافسات مسابقة الزوجي للفئتين، وتنطلق المباريات في الساعة التاسعة والنصف صباحا على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس.
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