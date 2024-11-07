منافسة كبيرة منتظرة في نصف نهائي بطولة الاتحاد الدولي للتنس اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وصلت‭ ‬بطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين‭ ‬التي‭ ‬يستضيفها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقتي‭ ‬فردي‭ ‬الأولاد‭ ‬والفتيات‭ ‬نتائج‭ ‬مثيرة‭ ‬ومستويات‭ ‬مميزة‭ ‬قدمها‭ ‬نجوم‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬اللاعبة‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬بجامعة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬أمس‭ ‬إقامة‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬الزوجي‭ ‬للأولاد‭ ‬والفتيات‭.‬

وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لفردي‭ ‬الفتيات،‭ ‬قدمت‭ ‬اللاعبة‭ ‬المصرية‭ ‬سارة‭ ‬دسوقي‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬ومميزة‭ ‬أمام‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬اللاعبة‭ ‬التركية‭ ‬كيليج‭ ‬بهار،‭ ‬حيث‭ ‬خسرت‭ ‬أمامها‭ ‬بصعوبة‭ ‬كبيرة‭ ‬وبنتيجة‭ ‬6‭/‬3،‭ ‬3/6‭ ‬و1‭/‬6‭ ‬لتتأهل‭ ‬اللاعبة‭ ‬التركية‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬للبطولة‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬ذاته،‭ ‬فازت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الصينية‭ ‬تشانغ‭ ‬ليو‭ ‬على‭ ‬منافستها‭ ‬اللاعبة‭ ‬التركية‭ ‬ديدي‭ ‬إيزغي‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬3‭ ‬لتحجز‭ ‬مكانا‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭.‬

كما‭ ‬بلغت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الصينية‭ ‬فانغ‭ ‬يو‭ ‬شانغ‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بتغلبها‭ ‬على‭ ‬الأمريكية‭ ‬مارلين‭ ‬وركمان‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬وبواقع‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬1‭.‬

وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬فردي‭ ‬الأولاد،‭ ‬خرج‭ ‬اللاعب‭ ‬الروماني‭ ‬ماتي‭ ‬سوكو‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬المنغولي‭ ‬المميز‭ ‬أندراك‭ ‬بوري‭ ‬فدورج‭ ‬بمجموعتين‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعة‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فنية‭ ‬كبيرة،‭ ‬قدم‭ ‬خلالها‭ ‬اللاعبان‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يملكان‭ ‬من‭ ‬فنون‭ ‬ومهارات‭ ‬اللعبة،‭ ‬حيث‭ ‬حسم‭ ‬اللاعب‭ ‬المنغولي‭ ‬المباراة‭ ‬لصالحه‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬6،‭ ‬7‭/‬5‭ ‬و7‭/‬5‭ ‬ليكون‭ ‬أول‭ ‬الواصلين‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬فردي‭ ‬الأولاد‭.‬

كما‭ ‬تأهل‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬داكش‭ ‬كوكريتي‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬زيا‭ ‬أيدين،‭ ‬حيث‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬2‭.‬

منافسات‭ ‬الزوجي

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬زوجي‭ ‬الأولاد،‭ ‬حجز‭ ‬الثنائي‭ ‬التركي‭ ‬عمران‭ ‬بولوت‭ ‬وياغيز‭ ‬يلديز‭ ‬مقعدهما‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بتغلبهما‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬اليوناني‭ ‬ليونيداز‭ ‬والهندي‭ ‬أراف‭ ‬دكيل‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬2‭.‬

كما‭ ‬تأهل‭ ‬الثنائي‭ ‬المنغولي‭ ‬سونوم‭ ‬بونتساج‭ ‬واندراك‭ ‬إلى‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزهما‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬الهندي‭ ‬داكش‭ ‬كوركتي‭ ‬وشوريا‭ ‬سامالا‭ ‬لأنسحاب‭ ‬الثنائي‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬المباراة‭.‬

وتأهل‭ ‬الثنائي‭ ‬الهندي‭ ‬تيجاس‭ ‬أهوجا،‭ ‬وكبير‭ ‬جوثاني‭ ‬بعد‭ ‬تغلبهما‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬السوري‭ ‬ليث‭ ‬الحسن‭ ‬والروسي‭ ‬ارتيمي‭ ‬سولوفييف‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬3‭.‬

مباريات‭ ‬اليوم

وتقام‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لفئتي‭ ‬الأولاد‭ ‬والفتيات،‭ ‬كما‭ ‬يشهد‭ ‬اليوم‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬مسابقة‭ ‬الزوجي‭ ‬للفئتين،‭ ‬وتنطلق‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬والنصف‭ ‬صباحا‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭.‬