منافسات قوية لطواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية للهواة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تواصلت فعاليات طواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية للهواة الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، حيث أقيمت المرحلة الثانية لمسافة 65 كيلومترا في منطقة الصخير.
وشهد اليوم الثاني من الطواف، مشاركة واسعة من الدراجين من داخل مملكة البحرين والمقيمين ودراجين من دول مجلس التعاون وسط أجواء حماسية ومنافسة قوية في ظل الهواء القوي الذي شهدته المملكة.
وجرى تتويج الفائزين بعد ختام المرحلة الثانية، حيث توج الفائزين كل من الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية، والسيد أحمد الحاج مدير طواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية للهواة، والسيد عبدالحميد ملا بخيت ممثلا عن بنك السلام، والسيد أحمد البوعينين عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية.
وجاءت نتائج المرحلة الثانية على النحو الآتي: حاز المركز الأول على مستوى البحرينيين الدراج حسين عقيل ثامر من فريق بحرين جاينت، والمركز الثاني محمد عيسى الغيص من فريق فيكتوريوس، والمركز الثالث محمد حسن جواد من فريق فيكتوريوس.
وعلى مستوى سباق الفئة المفتوحة للبحرينيين والخليجيين والأجانب المقيمين في مملكة البحرين، احتل المركز الأول الدراج سعيد حسن من شرطة دبي، والمركز الثاني الدراج أحمد مدن من فريق فيكتوريوس، والمركز الثالث هلال جابر من فريق
ABH.
واستطاع الدراج محمد عيسى الغيص من المحافظة على صدارة الترتيب العام وأفضل زمن بالقميص الأصفر، وحافظ أيضاً على القميص الأحمر لأكثر النقاط، فيما حافظ حسين عقيل ثامر من فريق بحرين جاينت على القميص الأزرق لتحت 23 سنة، وعقيل ثامر من فريق بحرين جاينت حافظ على القميص الأخضر لصدارته المرحلة لفوق 40 سنة.
وفي الفئة المفتوحة للدراجين من دول مجلس التعاون والمقيمين الأجانب، حافظ على صدارة الترتيب وأفضل زمن الدراج هلال جابر من فريق
ABH ، كما حافظ على القميص الرصاصي لأكثر النقاط، فيما حافظ الدراج جاسم محمد من فريق نسيج على القميص البنفسجي لتحت 23 سنة، والدراج كيفن أورلاندي من فريق فيكتوريوس حافظ على القميص الوردي لفوق 40 سنة.
وسوف تقام المرحلة الثالثة اليوم الجمعة في مراسي البحرين لمسافة 153 كيلومترا، وسوف تجوب المرحلة عددا من مناطق البحرين.
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