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منافسات قوية لطواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية للهواة

11/7/2024 7:20:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00


تواصلت‭ ‬فعاليات‭ ‬طواف‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬للهواة‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬حيث‭ ‬أقيمت‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬لمسافة‭ ‬65‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الصخير‭.‬

وشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الطواف،‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الدراجين‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيمين‭ ‬ودراجين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬حماسية‭ ‬ومنافسة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الهواء‭ ‬القوي‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬المملكة‭.‬

وجرى‭ ‬تتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬بعد‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية،‭ ‬حيث‭ ‬توج‭ ‬الفائزين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬والسيد‭ ‬أحمد‭ ‬الحاج‭ ‬مدير‭ ‬طواف‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬للهواة،‭ ‬والسيد‭ ‬عبدالحميد‭ ‬ملا‭ ‬بخيت‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬والسيد‭ ‬أحمد‭ ‬البوعينين‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭: ‬حاز‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البحرينيين‭ ‬الدراج‭ ‬حسين‭ ‬عقيل‭ ‬ثامر‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬بحرين‭ ‬جاينت،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬محمد‭ ‬عيسى‭ ‬الغيص‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬جواد‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬سباق‭ ‬الفئة‭ ‬المفتوحة‭ ‬للبحرينيين‭ ‬والخليجيين‭ ‬والأجانب‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬الدراج‭ ‬سعيد‭ ‬حسن‭ ‬من‭ ‬شرطة‭ ‬دبي،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬الدراج‭ ‬أحمد‭ ‬مدن‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬هلال‭ ‬جابر‭ ‬من‭ ‬فريق‮
 ABH‭.

واستطاع‭ ‬الدراج‭ ‬محمد‭ ‬عيسى‭ ‬الغيص‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬وأفضل‭ ‬زمن‭ ‬بالقميص‭ ‬الأصفر،‭ ‬وحافظ‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬القميص‭ ‬الأحمر‭ ‬لأكثر‭ ‬النقاط،‭ ‬فيما‭ ‬حافظ‭ ‬حسين‭ ‬عقيل‭ ‬ثامر‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬بحرين‭ ‬جاينت‭ ‬على‭ ‬القميص‭ ‬الأزرق‭ ‬لتحت‭ ‬23‭ ‬سنة،‭ ‬وعقيل‭ ‬ثامر‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬بحرين‭ ‬جاينت‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬القميص‭ ‬الأخضر‭ ‬لصدارته‭ ‬المرحلة‭ ‬لفوق‭ ‬40‭ ‬سنة‭.‬

وفي‭ ‬الفئة‭ ‬المفتوحة‭ ‬للدراجين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والمقيمين‭ ‬الأجانب،‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬وأفضل‭ ‬زمن‭ ‬الدراج‭ ‬هلال‭ ‬جابر‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬‮
 ABH ،‭ ‬كما‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬القميص‭ ‬الرصاصي‭ ‬لأكثر‭ ‬النقاط،‭ ‬فيما‭ ‬حافظ‭ ‬الدراج‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬نسيج‭ ‬على‭ ‬القميص‭ ‬البنفسجي‭ ‬لتحت‭ ‬23‭ ‬سنة،‭ ‬والدراج‭ ‬كيفن‭ ‬أورلاندي‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬القميص‭ ‬الوردي‭ ‬لفوق‭ ‬40‭ ‬سنة‭.‬

وسوف‭ ‬تقام‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‭ ‬لمسافة‭ ‬153‭ ‬كيلومترا،‭ ‬وسوف‭ ‬تجوب‭ ‬المرحلة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭.‬

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