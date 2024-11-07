انطلاق دوري الصم للبولينغ في نسخته الثانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

انطلق‭ ‬دوري‭ ‬الصم‭ ‬للبولينغ‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬ألبا،‭ ‬وسط‭ ‬منافسة‭ ‬شديدة‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭.‬

وأعلن‭ ‬باسم‭ ‬المؤذن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرياضات‭ ‬الصم‭ ‬انطلاق‭ ‬دوري‭ ‬الصم‭ ‬للبولينغ‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬جاسم‭ ‬مبارك‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬وخالد‭ ‬الحسن‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬بكلمة‭ ‬افتتاحية‭ ‬بشكر‭ ‬ألبا‭ ‬لدعمهم‭ ‬بطولة‭ ‬البولينغ‭ ‬لفئة‭ ‬الصم‭ ‬كما‭ ‬اشار‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬اختيار‭ ‬اللاعبين‭ ‬المتميزين‭ ‬لرفد‭ ‬المنتخب‭ ‬ولتمثيل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرياضات‭ ‬الصم‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬القادمة،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬خالد‭ ‬الحسن‭ ‬بأن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يسعى‭ ‬دائماً‭ ‬لتقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بوسعه‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬القيادة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية،‭ ‬وبحضور‭ ‬رئيس‭ ‬الاعلام‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬نور‭ ‬ربيع‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الرياضية‭ ‬أكبر‭ ‬سلمان‭.‬

وشهدت‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬انطلاقة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬8‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬وفوز‭ ‬فريق‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بـ6‭ ‬مقابل‭ ‬2‭ ‬وفوز‭ ‬فريق‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬ب‭ ‬6‭ ‬مقابل‭ ‬2‭. ‬وتنطلق‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬بتاريخ‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭.‬