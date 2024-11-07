انطلاق دوري الصم للبولينغ في نسخته الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
انطلق دوري الصم للبولينغ في نسخته الثانية على صالة نادي ألبا، وسط منافسة شديدة من الفرق المشاركة.
وأعلن باسم المؤذن رئيس مجلس الإدارة للاتحاد البحريني لرياضات الصم انطلاق دوري الصم للبولينغ وسط حضور أعضاء مجلس الإدارة جاسم مبارك نائب الرئيس وخالد الحسن أمين السر العام الذي شارك بكلمة افتتاحية بشكر ألبا لدعمهم بطولة البولينغ لفئة الصم كما اشار إلى انه سيتم اختيار اللاعبين المتميزين لرفد المنتخب ولتمثيل الاتحاد البحريني لرياضات الصم في الاستحقاقات القادمة، كما أشار خالد الحسن بأن الاتحاد يسعى دائماً لتقديم كل ما بوسعه لتحقيق تطلعات القيادة الرياضية في مملكتنا الغالية، وبحضور رئيس الاعلام والعلاقات العامة نور ربيع ورئيس اللجنة الرياضية أكبر سلمان.
وشهدت الجولة الثانية انطلاقة قوية من فريق الاتحاد بفوزه على فريق البحرين 8 مقابل لا شيء وفوز فريق المحافظة الجنوبية على فريق محافظة العاصمة بـ6 مقابل 2 وفوز فريق المحافظة الشمالية على محافظة المحرق ب 6 مقابل 2. وتنطلق الجولة الثانية من الدوري بتاريخ 11 نوفمبر 2024 على صالة نادي ألبا.
MENAFN07112024000055011008ID1108864059
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.