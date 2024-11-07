اعتماد أربعة فنادق من فئة 5 نجوم لبطولة العالم لرفع الأثقال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد رئيس لجنة الاستقبال والضيافة عبدالله الغدير أن التحضيرات الخاصة ببطولة العالم لرفع الأثقال التي ستحتضنها مملكة البحرين في الفترة 4- 15 ديسمبر المقبل في المنطقة المقابلة لمسرح البحرين الوطني في مراحلها الأخيرة.
وأكد الغدير أن اللجنة سوف تجتهد لتأكيد مكانة مملكة البحرين في احتضان الفعاليات الكبرى، مبينا إلى أن اللجنة اعتمدت حتى الآن 4 فنادق من تصنيف «5 نجوم» وهي جولدن توليب وكراون بلازا والدبلومات والريجنسي، حيث أن هناك تنسيق مع الاتحاد الدولي والاتحادات المشاركة في البطولة من أجل اختيار الفنادق.
وأوضح أن لجنة الاستقبال والضيافة تضم 28 فردا مقسمين على عدة شعب، حيث ستكون شعبة الاستقبال موجودة في مطار البحرين الدولي لاستقبال المشاركين وكبار الضيوف ومتابعة عملية الجوازات والتأشيرات والأمتعة وغيرها، حيث سنحرص على توفير كافة سبل الراحة لكافة المشاركين.
وأضاف «كما تضم اللجنة شعبة المواصلات وهي المعنية في التنسيق لجميع المواقع التي بحاجة إلى مواصلات من مطار البحرين الدولي إلى فنادق البطولة، والتنقلات اليومية بين الفنادق وموقع الحدث والتدريبات وحضور الفعاليات والزيارات في البرامج الترفيهية وغيرها، ووضعنا رؤية بأن تكون تحركات الحافلات كل 10 دقائق خصوصا أن اللجنة سوف توفر العديد من الحافلات من أجل سلاسة عملية التنقلات».
وتابع «لدينا أيضاً شعبة السكن، وهي المعنية بتجهيز الغرف المخصصة لكل الوفود، بحيث تكون جاهزة للتسليم قبل وصول الوفود، وقد وجه رئيس الاتحاد السيد إسحاق إبراهيم بتقديم هدايا تذكارية لكافة المشاركين».
وأشار إلى أن هناك فريق متخصص سيكون موجودا في الفندق على مدار الساعة لتقديم المساندة للوفود المشاركين وتسهيل عملية التنقلات بحيث يكون هناك تنسيق مع اللجان الأخرى.
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