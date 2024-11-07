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اعتماد أربعة فنادق من فئة 5 نجوم لبطولة العالم لرفع الأثقال

11/7/2024 7:20:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الاستقبال‭ ‬والضيافة‭ ‬عبدالله‭ ‬الغدير‭ ‬أن‭ ‬التحضيرات‭ ‬الخاصة‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬التي‭ ‬ستحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬4‭- ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المقابلة‭ ‬لمسرح‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مراحلها‭ ‬الأخيرة‭.‬

وأكد‭ ‬الغدير‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬سوف‭ ‬تجتهد‭ ‬لتأكيد‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬الفعاليات‭ ‬الكبرى،‭ ‬مبينا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬اعتمدت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬4‭ ‬فنادق‭ ‬من‭ ‬تصنيف‭ ‬‮«‬5‭ ‬نجوم‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬جولدن‭ ‬توليب‭ ‬وكراون‭ ‬بلازا‭ ‬والدبلومات‭ ‬والريجنسي،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تنسيق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬والاتحادات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اختيار‭ ‬الفنادق‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬الاستقبال‭ ‬والضيافة‭ ‬تضم‭ ‬28‭ ‬فردا‭ ‬مقسمين‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬شعب،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬شعبة‭ ‬الاستقبال‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬لاستقبال‭ ‬المشاركين‭ ‬وكبار‭ ‬الضيوف‭ ‬ومتابعة‭ ‬عملية‭ ‬الجوازات‭ ‬والتأشيرات‭ ‬والأمتعة‭ ‬وغيرها،‭ ‬حيث‭ ‬سنحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬سبل‭ ‬الراحة‭ ‬لكافة‭ ‬المشاركين‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كما‭ ‬تضم‭ ‬اللجنة‭ ‬شعبة‭ ‬المواصلات‭ ‬وهي‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬التنسيق‭ ‬لجميع‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلات‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬فنادق‭ ‬البطولة،‭ ‬والتنقلات‭ ‬اليومية‭ ‬بين‭ ‬الفنادق‭ ‬وموقع‭ ‬الحدث‭ ‬والتدريبات‭ ‬وحضور‭ ‬الفعاليات‭ ‬والزيارات‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬الترفيهية‭ ‬وغيرها،‭ ‬ووضعنا‭ ‬رؤية‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬تحركات‭ ‬الحافلات‭ ‬كل‭ ‬10‭ ‬دقائق‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬سوف‭ ‬توفر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحافلات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سلاسة‭ ‬عملية‭ ‬التنقلات‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬أيضاً‭ ‬شعبة‭ ‬السكن،‭ ‬وهي‭ ‬المعنية‭ ‬بتجهيز‭ ‬الغرف‭ ‬المخصصة‭ ‬لكل‭ ‬الوفود،‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬جاهزة‭ ‬للتسليم‭ ‬قبل‭ ‬وصول‭ ‬الوفود،‭ ‬وقد‭ ‬وجه‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬السيد‭ ‬إسحاق‭ ‬إبراهيم‭ ‬بتقديم‭ ‬هدايا‭ ‬تذكارية‭ ‬لكافة‭ ‬المشاركين‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فريق‭ ‬متخصص‭ ‬سيكون‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬الفندق‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬لتقديم‭ ‬المساندة‭ ‬للوفود‭ ‬المشاركين‭ ‬وتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬التنقلات‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تنسيق‭ ‬مع‭ ‬اللجان‭ ‬الأخرى‭.‬

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