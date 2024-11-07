شفيونتيك تتجاوز كاساتكينا بسهولة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تجاوزت‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالميا،‭ ‬الروسية‭ ‬داريا‭ ‬كاساتكينا‭ ‬بسهولة‭ ‬6‭-‬1،‭ ‬6-0،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مبارياتها‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعتين‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬بيد‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تضمن‭ ‬بعد‭ ‬تأهلها‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

ويتوقف‭ ‬تأهل‭ ‬البولندية‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬الثالثة‭ ‬والتشيكية‭ ‬باربورا‭ ‬كرايتشيكوفا‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭. ‬وبحال‭ ‬فوز‭ ‬كرايتشيكوفا،‭ ‬ستُقصى‭ ‬شفيونتيك‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭.‬

وتلعب‭ ‬متصدرة‭ ‬المجموعة‭ ‬البرتقالية‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬الصينية‭ ‬تشينوين‭ ‬جنغ‭ ‬المصنفة‭ ‬سابعة‭ ‬ووصيفة‭ ‬المجموعة‭ ‬البنفسجية‭.‬

أما‭ ‬وصيفة‭ ‬المجموعة‭ ‬البرتقالية،‭ ‬فتلعب‭ ‬مع‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬الأولى‭ ‬عالميا‭.‬

ولم‭ ‬تترك‭ ‬شفيونتيك‭ ‬أية‭ ‬فرصة‭ ‬لكاساتكينا‭ ‬وحسمت‭ ‬مواجهتها‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬51‭ ‬دقيقة‭ ‬ملحقة‭ ‬بها‭ ‬الخسارة‭ ‬السادسة‭ ‬تواليا‭.‬

وهذا‭ ‬أسرع‭ ‬لقاء‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭. ‬فازت‭ ‬البولندية‭ ‬في‭ ‬51‭ ‬من‭ ‬74‭ ‬نقطة‭ ‬وكسرت‭ ‬ارسال‭ ‬الروسية‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ست،‭ ‬لتحقق‭ ‬فوزها‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬مقابل‭ ‬خسارة‭ ‬أمام‭ ‬كرايتشيكوفا‭.‬

وكانت‭ ‬كاساتكينا‭ ‬حلت‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الأميركية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬المصابة‭ ‬بركبتها‭ ‬اليسرى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خسرت‭ ‬أمام‭ ‬غوف‭ ‬وكرايتشيكوفا‭.‬

قالت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬صلبة‭ ‬جدا،‭ ‬شعرت‭ ‬بأني‭ ‬أضرب‭ ‬الكرة‭ ‬بقوة‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬موقع‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه،‭ ‬كانت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬بحاجة‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬بيغولا‭ (‬في‭ ‬مباراتها‭ ‬الاخيرة‭ ‬المفترضة‭ ‬قبل‭ ‬انسحاب‭ ‬الأميركية‭) ‬مع‭ ‬تغلب‭ ‬غوف‭ ‬على‭ ‬كرايتشكيوفا‭ ‬كي‭ ‬تتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الأربعة‭. ‬لكن‭ ‬بسبب‭ ‬تعديل‭ ‬حسابات‭ ‬حسم‭ ‬التأهل،‭ ‬باتت‭ ‬نتيجتها‭ ‬مع‭ ‬كاساتكينا‭ ‬هامشية،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أنها‭ ‬بحاجة‭ ‬فقط‭ ‬لفوز‭ ‬غوف‭ ‬على‭ ‬كرايتشيكوفا‭ ‬لاحقا‭.‬