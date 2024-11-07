شفيونتيك تتجاوز كاساتكينا بسهولة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض -(أ ف ب): تجاوزت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة ثانية عالميا، الروسية داريا كاساتكينا بسهولة 6-1، 6-0، أمس الخميس في آخر مبارياتها في دور المجموعتين ضمن دورة دبليو تي ايه الختامية في كرة المضرب في الرياض، بيد انها لم تضمن بعد تأهلها إلى نصف النهائي.
ويتوقف تأهل البولندية على نتيجة المباراة الثانية التي تجمع الأمريكية كوكو غوف الثالثة والتشيكية باربورا كرايتشيكوفا الثالثة عشرة. وبحال فوز كرايتشيكوفا، ستُقصى شفيونتيك حاملة اللقب.
وتلعب متصدرة المجموعة البرتقالية في نصف النهائي مع الصينية تشينوين جنغ المصنفة سابعة ووصيفة المجموعة البنفسجية.
أما وصيفة المجموعة البرتقالية، فتلعب مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا.
ولم تترك شفيونتيك أية فرصة لكاساتكينا وحسمت مواجهتها معها في 51 دقيقة ملحقة بها الخسارة السادسة تواليا.
وهذا أسرع لقاء في البطولة في آخر ثماني سنوات. فازت البولندية في 51 من 74 نقطة وكسرت ارسال الروسية خمس مرات من أصل ست، لتحقق فوزها الثاني في الدورة مقابل خسارة أمام كرايتشيكوفا.
وكانت كاساتكينا حلت بدلا من الأميركية جيسيكا بيغولا المصابة بركبتها اليسرى بعد أن خسرت أمام غوف وكرايتشيكوفا.
قالت شفيونتيك «كانت مباراة صلبة جدا، شعرت بأني أضرب الكرة بقوة».
وبحسب موقع دبليو تي ايه، كانت شفيونتيك بحاجة للفوز على بيغولا (في مباراتها الاخيرة المفترضة قبل انسحاب الأميركية) مع تغلب غوف على كرايتشكيوفا كي تتأهل إلى دور الأربعة. لكن بسبب تعديل حسابات حسم التأهل، باتت نتيجتها مع كاساتكينا هامشية، ما يعني أنها بحاجة فقط لفوز غوف على كرايتشيكوفا لاحقا.
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