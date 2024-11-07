سان جيرمان لتضميد جراحه القارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يحاول‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬تضميد‭ ‬جراحه‭ ‬القارية‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬على‭ ‬أنجيه‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬يفتتحها‭ ‬وصيفه‭ ‬مرسيليا‭ ‬الجمعة‭ ‬باستضافة‭ ‬أوكسير‭ ‬العاشر‭. ‬

وبخسارته‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬الأربعاء‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير،‭ ‬تراجع‭ ‬الفريق‭ ‬المملوك‭ ‬لقطر‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬25‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بحلته‭ ‬الجديدة‭. ‬

قال‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬‮«‬دون‭ ‬شك‮»‬‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬خطر‭ ‬عدم‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭. ‬

ووصف‭ ‬مشواره‭ ‬القاري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بـ‮«‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للتفسير‮»‬‭ ‬و‮«‬غير‭ ‬عادل‮»‬‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أشاهد‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬مجددا،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للتفسير‭ ‬وغير‭ ‬عادل‮»‬‭. ‬

بحسب‭ ‬إنريكي،‭ ‬فإن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬هو‭ ‬‮«‬مزحة‭ ‬سمجة‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬‮«‬يستمر‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬باللعب‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الخصوم،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬جدا‭ ‬تفسير‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‮»‬‭. ‬

وأقر‭ ‬إنريكي‭ ‬إن‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬هدافه‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬المنتقل‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬متأثرون‮»‬‭ ‬لكنه‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬‮«‬حمايتهم‮»‬‭: ‬‮«‬هل‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬عدم‭ ‬التأثر؟‮»‬‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬النجاعة‭ ‬الهجومية‭ ‬الضعيفة‭ ‬وغياب‭ ‬رأس‭ ‬حربة‭ ‬مميز،‭ ‬أجاب‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬اجلبه‭ ‬لي‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تملكه،‭ ‬هذا‭ ‬المهاجم‭. ‬من‭ ‬أين‭ ‬أخرج‭ ‬هذا‭ ‬المهاجم؟‭ ‬عندما‭ ‬أخفق،‭ ‬سأخفق‭ ‬بأفكاري‭ ‬أنا‭ ‬وليس‭ ‬بأفكار‭ ‬صحفي‮»‬‭. ‬

وحظي‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بمسار‭ ‬بالغ‭ ‬الصعوبة،‭ ‬إذ‭ ‬يتعين‭ ‬عليه‭ ‬مواجهة‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬واستقبال‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بطل‭ ‬إنكلترا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬متبقية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭. ‬





مرسيليا‭ ‬لتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬موقتا‭ ‬

وخلافا‭ ‬لمشواره‭ ‬القاري،‭ ‬يحلق‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بأريحية‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬بعد‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬ويبتعد‭ ‬بفارق‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬مرسيليا‭. ‬

وعوض‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوبي‭ ‬خسارته‭ ‬القاسية‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬بفوز‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬نانت‭ ‬2‭-‬1‭. ‬

عبر‭ ‬مدربه‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬دي‭ ‬تزيربي‭ ‬عن‭ ‬رضاه‭ ‬حيال‭ ‬تعويض‭ ‬الفريق‭ ‬المتوسطي‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬‮«‬من‭ ‬البديهي‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬كانت‭ ‬مؤلمة‭ ‬جدا،‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الجسدية‭ ‬أيضا‭. ‬عانى‭ ‬اللاعبون‭ ‬كثيرا‮»‬‭. ‬

تابع‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬برد‭ ‬فعل‭ ‬الفريق‭. ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ننسى‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬مرسيليا‭ ‬هذا،‭ ‬قد‭ ‬ولد‭ ‬قبل‭ ‬شهرين‮»‬‭. ‬

أضاف‭ ‬المدرب‭ ‬الفذ‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ننسى‭ ‬أيضا‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الوصيف،‭ ‬مع‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬مباريات،‭ ‬نملك‭ ‬ثاني‭ ‬أفضل‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ولدينا‭ ‬ثاني‭ ‬أفضل‭ ‬هداف‭ ‬مع‭ (‬الإنجليزي‭ ‬مايسون‭) ‬غرينوود‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬مشوار‭ ‬قاري‭ ‬جيد‭ ‬جدا،‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬يأمل‭ ‬موناكو،‭ ‬الثالث‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬مرسيليا،‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬دون‭ ‬فوز‭. ‬

يحل‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬التاسع،‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬قاري‭ ‬جديد‭ ‬خارج‭ ‬قواعده‭ ‬على‭ ‬بولونيا‭ ‬الإيطالي‭ ‬بهدف‭ ‬متأخر‭ ‬لقلب‭ ‬دفاعه‭ ‬وقائده‭ ‬الألماني‭ ‬تيلو‭ ‬كيهرر‭. ‬

قال‭ ‬مدربه‭ ‬النمسوي‭ ‬أدي‭ ‬هوتر‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬جدا‭ ‬بالفريق،‭ ‬خصوصا‭ ‬بأننا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أصغر‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬الدوري‮»‬‭. ‬