سان جيرمان لتضميد جراحه القارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس – (أ ف ب): يحاول باريس سان جيرمان حامل اللقب تضميد جراحه القارية عندما يحل على أنجيه السبت في المرحلة 11 من بطولة فرنسا لكرة القدم التي يفتتحها وصيفه مرسيليا الجمعة باستضافة أوكسير العاشر.
وبخسارته على أرضه الأربعاء أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 1-2 في الرمق الأخير، تراجع الفريق المملوك لقطر إلى المركز 25 في ترتيب المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا بحلته الجديدة.
قال مدربه الإسباني لويس إنريكي إن فريقه «دون شك» في دائرة خطر عدم التأهل إلى دور الـ16.
ووصف مشواره القاري هذا الموسم بـ«غير قابل للتفسير» و«غير عادل»: «يجب أن أشاهد هذه المباراة مجددا، لكن في الحقيقة ما حصل في آخر ثلاث مباريات غير قابل للتفسير وغير عادل».
بحسب إنريكي، فإن الحصول على أربع نقاط من أربع مباريات هو «مزحة سمجة» في وقت «يستمر سان جرمان باللعب أفضل من الخصوم، لكن من الصعب جدا تفسير هذه السلسلة من ثلاث مباريات».
وأقر إنريكي إن لاعبي الفريق الذي خسر هدافه كيليان مبابي المنتقل لريال مدريد الإسباني «متأثرون» لكنه مستمر في «حمايتهم»: «هل من الممكن عدم التأثر؟».
وردا على سؤال حول النجاعة الهجومية الضعيفة وغياب رأس حربة مميز، أجاب مدرب برشلونة السابق «اجلبه لي إذا كنت تملكه، هذا المهاجم. من أين أخرج هذا المهاجم؟ عندما أخفق، سأخفق بأفكاري أنا وليس بأفكار صحفي».
وحظي سان جرمان بمسار بالغ الصعوبة، إذ يتعين عليه مواجهة بايرن ميونيخ الألماني خارج أرضه واستقبال مانشستر سيتي بطل إنكلترا من أصل أربع مباريات متبقية له في دور المجموعة الموحدة.
مرسيليا لتقليص الفارق موقتا
وخلافا لمشواره القاري، يحلق سان جرمان بأريحية في صدارة الدوري حيث لم يذق بعد طعم الخسارة ويبتعد بفارق ست نقاط عن مرسيليا.
وعوض الفريق الجنوبي خسارته القاسية على أرضه أمام سان جرمان بثلاثية نظيفة، بفوز على أرض نانت 2-1.
عبر مدربه الإيطالي روبرتو دي تزيربي عن رضاه حيال تعويض الفريق المتوسطي خسارته أمام حامل اللقب «من البديهي أن تلك الخسارة أمام سان جرمان كانت مؤلمة جدا، من الناحية الجسدية أيضا. عانى اللاعبون كثيرا».
تابع «أنا سعيد برد فعل الفريق. لا يجب أن ننسى أن فريق مرسيليا هذا، قد ولد قبل شهرين».
أضاف المدرب الفذ «لا ننسى أيضا أننا في مركز الوصيف، مع 20 نقطة من 10 مباريات، نملك ثاني أفضل هجوم في الدوري ولدينا ثاني أفضل هداف مع (الإنجليزي مايسون) غرينوود».
وفي ظل مشوار قاري جيد جدا، وضعه في المركز الثالث في دوري الأبطال، يأمل موناكو، الثالث بالتساوي مع مرسيليا، في وضع حد لثلاث مباريات دون فوز.
يحل السبت على ستراسبورغ التاسع، بعد فوز قاري جديد خارج قواعده على بولونيا الإيطالي بهدف متأخر لقلب دفاعه وقائده الألماني تيلو كيهرر.
قال مدربه النمسوي أدي هوتر «أنا فخور جدا بالفريق، خصوصا بأننا من بين أصغر الفرق في الدوري».
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