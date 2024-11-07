برشلونة لمواصلة عروضه النارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتطلع‭ ‬برشلونة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬سيره‭ ‬بثبات‭ ‬لاستعادة‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬بعد‭ ‬غد‭ ‬الأحد،‭ ‬فيما‭ ‬يستضيف‭ ‬غريمه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬أوضاعا‭ ‬غير‭ ‬مستقرة،‭ ‬أوساسونا‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬

متسلحا‭ ‬بعروض‭ ‬فنية‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬آخرها‭ ‬الفوز‭ ‬خارج‭ ‬معقله‭ ‬على‭ ‬النجم‭ ‬الاحمر‭ ‬الصربي‭ ‬5‭-‬2،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬اكتساحه‭ ‬للغريم‭ ‬اللدود‭ ‬ريال‭ ‬4‭-‬0‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره‭ ‬برنبايو‭ ‬و4‭-‬1‭ ‬على‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني،‭ ‬يأمل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬لأقصى‭ ‬حدّ‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬التذبذب‭ ‬التي‭ ‬تصيب‭ ‬منافسه‭ ‬الأبرز‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ليغا‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اتسعت‭ ‬الفجوة‭ ‬بينهما‭ ‬الى‭ ‬تسع‭ ‬نقاط،‭ ‬رغم‭ ‬امتلاك‭ ‬ريال‭ ‬لمباراة‭ ‬أقل‭.‬

ويقدّم‭ ‬العملاق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬أداء‭ ‬هجوميا‭ ‬رفيعا،‭ ‬إذ‭ ‬سجّل‭ ‬29‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬السبعة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بقيادة‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬هدّافي‭ ‬الدوري،‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬مع‭ ‬14‭ ‬هدفا‭.‬

وقال‭ ‬فليك‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لقناة‭ ‬موفيستار‭ ‬‮«‬نستطيع‭ ‬دائما‭ ‬التحسن،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬يمكنني‭ ‬قوله‭ ‬هو‭ ‬أنني‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية‭. ‬لقد‭ ‬لعبوا‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬وكانوا‭ ‬جيدين‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الكرة،‭ ‬كما‭ ‬ضغطنا‭ ‬عليهم،‭ ‬ومن‭ ‬الجيد‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬مدافع‭ ‬برشلونة‭ ‬إينيغو‭ ‬مارتينيس‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬أيضا‭ ‬بالمواجهة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضد‭ ‬النجم‭ ‬الأحمر‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أننا‭ ‬نؤدي‭ ‬الأمور‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬للغاية،‭ ‬وكثير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬تظهر‭ ‬وتنعكس‭ ‬على‭ ‬أدائنا،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أخبركم‭ ‬بها،‭ ‬كمدافع،‭ ‬أننا‭ ‬نعاني‭ ‬منها‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬يتراجع‭ ‬تركيز‭ ‬الفريق‭ ‬قليلاً‭ ‬في‭ ‬النهاية‭... ‬إذا‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬تحسين‭ ‬ذلك،‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬فريقا‭ ‬رائعا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬لا‭ ‬يمرّ‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد،‭ ‬سادس‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬ايامه،‭ ‬إذ‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر،‭ ‬لكنه‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬فوزه‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬إشبيلية‭ ‬خارج‭ ‬ارضه‭ ‬2‭-‬0‭ ‬للاقتراب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬الأمامية،‭ ‬بحيث‭ ‬يتخلف‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭.‬





ورطة‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬وفيما‭ ‬أرادها‭ ‬رئيس‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬فلورينتينو‭ ‬بيريس‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬ضَربة‭ ‬قاضية‮»‬‭ ‬للخصوم‭ ‬بضمّه‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي،‭ ‬لا‭ ‬تبدو‭ ‬النتيجة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬مرضية‭. ‬

وتعرّض‭ ‬الفريق‭ ‬المدريدي‭ ‬الى‭ ‬خسارته‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬معقله‭ ‬بسقوطه‭ ‬امام‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬1‭-‬3‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬مذل‭ ‬أمام‭ ‬بلاوغرانا‭ ‬برباعية‭.‬

وبات‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حسابي‭ ‬دقيق،‭ ‬إذ‭ ‬يتخلف‭ ‬عن‭ ‬برشلونة‭ ‬بتسع‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬اقل،‭ ‬لكنه‭ ‬يخشى‭ ‬بأن‭ ‬يرى‭ ‬نفسه‭ ‬يبتعد‭ ‬عن‭ ‬سباق‭ ‬اللقب‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭.‬

لكنّ‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬معروف‭ ‬بانتفاضاته‭ ‬التي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تقلب‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬الخصوم،‭ ‬لذا‭ ‬سيضع‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬أوساسونا‭ ‬السبت‭ ‬اولا‭ ‬استعادة‭ ‬الروح‭ ‬ومصالحة‭ ‬جماهيره‭ ‬وثانيا‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬لـ‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬قبل‭ ‬لقاء‭ ‬برشلونة‭ ‬وسوسييداد‭ ‬آملا‭ ‬في‭ ‬تعثر‭ ‬غريمه‭.‬

لكنّ‭ ‬المباراة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬ابدا‭ ‬على‭ ‬العملاق‭ ‬المدريدي،‭ ‬إذ‭ ‬سيواجه‭ ‬اوساسونا‭ ‬خامس‭ ‬الترتيب‭ ‬والفائز‭ ‬بمبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخيرة‭.‬

وقال‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬ميلان‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬أن‭ ‬يخطوا‭ ‬خطوة‭ ‬للأمام،‭ ‬وأنا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أفعل‭ ‬ذلك‭ ‬معهم‮»‬‭.‬

تلقى‭ ‬ريال‭ ‬تسعة‭ ‬اهداف‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وجميعها‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬ما‭ ‬يكشف‭ ‬بوضوح‭ ‬قلق‭ ‬أنشيلوتي‭.‬

ويفتقد‭ ‬ريال‭ ‬لقائده‭ ‬داني‭ ‬كارفاخال‭ ‬المصاب،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيدر‭ ‬ميليتاو‭ ‬في‭ ‬جهوزية‭ ‬عالية،‭ ‬كما‭ ‬يعاني‭ ‬الفرنسي‭ ‬فرلان‭ ‬مندي‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬الاداء‭ ‬اسوة‭ ‬بمواطنه‭ ‬أويليان‭ ‬تشواميني‭ ‬الذي‭ ‬سيغيب‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬يسعى‭ ‬اتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬تسلق‭ ‬الترتيب‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬تعثر‭ ‬جاره‭ ‬المدريدي،‭ ‬وسيواجه‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬الاحد‭.‬

ويدخل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الارجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬سيميوني‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬آخرها‭ ‬الفوز‭ ‬اللافت‭ ‬على‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بطل‭ ‬فرنسا‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره‭ ‬بهدف‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أنخل‭ ‬كوريا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬عن‭ ‬الضائع‭.‬