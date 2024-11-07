زياش خارج قائمة المغرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استبعد‭ ‬المدرب‭ ‬وليد‭ ‬الركراكي،‭ ‬نجم‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬حكيم‭ ‬زياش‭ ‬عن‭ ‬القائمة‭ ‬المستدعاة‭ ‬لمواجهتي‭ ‬الغابون‭ ‬وليسوتو‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأفريقية‭ ‬2025‭. ‬وسيغيب‭ ‬زياش‭ (‬31‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬فريق‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أسود‭ ‬الأطلس‮»‬‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬توالياً،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬استبعد‭ ‬عن‭ ‬مواجهتي‭ ‬أفريقيا‭ ‬الوسطى‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭. ‬وعاد‭ ‬لاعب‭ ‬تشيلسي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬بعدما‭ ‬تعافى‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬وخاض‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬بديلاً‭ ‬أمام‭ ‬أنطاليا‭ ‬سبور‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ (‬تشرين‭ ‬الأول‭) ‬الماضي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يجلس‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬الاحتياط‭ ‬من‭ ‬بعدها‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬ومسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ (‬يوروبا‭ ‬ليغ‭).‬

وبخلاف‭ ‬العادة،‭ ‬لم‭ ‬يعقد‭ ‬الركراكي‭ ‬مؤتمراً‭ ‬صحافياً‭ ‬للإعلان‭ ‬عن‭ ‬القائمة‭ ‬التي‭ ‬ضمّت‭ ‬26‭ ‬لاعباً،‭ ‬بل‭ ‬اكتفى‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬المحلي‭ ‬بالكشف‭ ‬عنها‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬واستبعد‭ ‬الركراكي‭ ‬أيضاً‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬الشيبي‭ (‬بيراميدز‭ ‬المصري‭)‬،‭ ‬وعبد‭ ‬العزيز‭ ‬أيت‭ ‬بودلال‭ (‬رين‭ ‬الفرنسي‭)‬،‭ ‬وأمين‭ ‬عدلي‭ (‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭)‬،‭ ‬ورضا‭ ‬بلحيان‭ (‬فيرونا‭ ‬الإيطالي‭).‬

ويتصدر‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬المتأهل‭ ‬سلفاً،‭ ‬كون‭ ‬البطولة‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بـ12‭ ‬نقطة،‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الغابون‭ ‬الثانية‭.‬