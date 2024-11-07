زياش خارج قائمة المغرب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استبعد المدرب وليد الركراكي، نجم المنتخب المغربي حكيم زياش عن القائمة المستدعاة لمواجهتي الغابون وليسوتو ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025. وسيغيب زياش (31 عاماً) الذي يدافع عن ألوان فريق غلطة سراي التركي عن «أسود الأطلس» للمرة الثانية توالياً، بعدما كان قد استبعد عن مواجهتي أفريقيا الوسطى في الجولتين الثالثة والرابعة الشهر الماضي، بسبب الإصابة. وعاد لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق إلى الملاعب بعدما تعافى من الإصابة وخاض مباراة في الدوري، حيث شارك بديلاً أمام أنطاليا سبور في التاسع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل أن يجلس على مقاعد الاحتياط من بعدها في مباراتين ضمن الدوري ومسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).
وبخلاف العادة، لم يعقد الركراكي مؤتمراً صحافياً للإعلان عن القائمة التي ضمّت 26 لاعباً، بل اكتفى اتحاد اللعبة المحلي بالكشف عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واستبعد الركراكي أيضاً كلاً من محمد الشيبي (بيراميدز المصري)، وعبد العزيز أيت بودلال (رين الفرنسي)، وأمين عدلي (باير ليفركوزن الألماني)، ورضا بلحيان (فيرونا الإيطالي).
ويتصدر المنتخب المغربي المتأهل سلفاً، كون البطولة تقام على أرضه، المجموعة الثانية بـ12 نقطة، بفارق سبع نقاط عن الغابون الثانية.
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