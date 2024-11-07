وفاة مشجّع لبايرن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ميونيخ (ألمانيا) – (أ ف ب): توفي المشجع الذي هرعت الطواقم الطبية لعلاجه على مدرجات ملعب أليانتس أرينا خلال مباراة بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي، خلال نقله إلى المستشفى، بحسب ما أعلن النادي البافاري ليل الأربعاء-الخميس في بيان.
وقام الطاقم الطبي بتدخل سريع استمر لحوالى نصف ساعة بُعيد انطلاق المباراة في الجهة الجنوبية الشرقية من مدرجات الملعب بعد ان عانى مُشجّع من عارض صحي، قبل أن يوضح بايرن لوكالة سيد الألمانية أحد فروع فرانس برس، ان المسعفين قاموا بإنعاش المتفرج عدة مرات قبل نقله تحت أجهزة التنفس الصناعي إلى المستشفى.
وكتب النادي البافاري على موقعه الإلكتروني ليلاً «بعد حوالي ساعة من صافرة النهاية، تلقى النادي النبأ الحزين بوفاة المشجع وهو في طريقه إلى المستشفى. بايرن في حالة حداد ويقف مع عائلته».
وبعد وقوع الحادثة، أوقف أنصار بايرن في المدرج الجنوبي، حيث يجتمع ألتراس النادي، هتافاتهم طوال المباراة وأزالوا الأعلام من مدرجاتهم، واستمرت المباراة وسط صمت كبير لجماهير النادي البافاري، حيث ترددت فقط هتافات مشجّعي بنفيكا الضيف في الملعب الذي يتسع لـ 75 ألف متفرّج.
MENAFN07112024000055011008ID1108864053
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.