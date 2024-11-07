وفاة مشجّع لبايرن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميونيخ‭ (‬ألمانيا‭) ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توفي‭ ‬المشجع‭ ‬الذي‭ ‬هرعت‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬لعلاجه‭ ‬على‭ ‬مدرجات‭ ‬ملعب‭ ‬أليانتس‭ ‬أرينا‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬وبنفيكا‭ ‬البرتغالي،‭ ‬خلال‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭-‬الخميس‭ ‬في‭ ‬بيان‭.‬

وقام‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬بتدخل‭ ‬سريع‭ ‬استمر‭ ‬لحوالى‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬بُعيد‭ ‬انطلاق‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الجنوبية‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬مدرجات‭ ‬الملعب‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬عانى‭ ‬مُشجّع‭ ‬من‭ ‬عارض‭ ‬صحي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يوضح‭ ‬بايرن‭ ‬لوكالة‭ ‬سيد‭ ‬الألمانية‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬ان‭ ‬المسعفين‭ ‬قاموا‭ ‬بإنعاش‭ ‬المتفرج‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬قبل‭ ‬نقله‭ ‬تحت‭ ‬أجهزة‭ ‬التنفس‭ ‬الصناعي‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭.‬

وكتب‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ليلاً‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية،‭ ‬تلقى‭ ‬النادي‭ ‬النبأ‭ ‬الحزين‭ ‬بوفاة‭ ‬المشجع‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭. ‬بايرن‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حداد‭ ‬ويقف‭ ‬مع‭ ‬عائلته‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬وقوع‭ ‬الحادثة،‭ ‬أوقف‭ ‬أنصار‭ ‬بايرن‭ ‬في‭ ‬المدرج‭ ‬الجنوبي،‭ ‬حيث‭ ‬يجتمع‭ ‬ألتراس‭ ‬النادي،‭ ‬هتافاتهم‭ ‬طوال‭ ‬المباراة‭ ‬وأزالوا‭ ‬الأعلام‭ ‬من‭ ‬مدرجاتهم،‭ ‬واستمرت‭ ‬المباراة‭ ‬وسط‭ ‬صمت‭ ‬كبير‭ ‬لجماهير‭ ‬النادي‭ ‬البافاري،‭ ‬حيث‭ ‬ترددت‭ ‬فقط‭ ‬هتافات‭ ‬مشجّعي‭ ‬بنفيكا‭ ‬الضيف‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬الذي‭ ‬يتسع‭ ‬لـ‭ ‬75‭ ‬ألف‭ ‬متفرّج‭.‬