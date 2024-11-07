العين يقيل كريسبو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬الأربعاء‭ ‬إقالة‭ ‬مدربه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬هرنان‭ ‬كريسبو‭ ‬غداة‭ ‬الخسارة‭ ‬الكبيرة‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬1‭-‬5‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الذي‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬وتراجعه‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭. ‬

وقال‭ ‬العين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬توصل‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬هرنان‭ ‬كريسبو‭ ‬وطاقمه‭ ‬الفني‭ ‬يتضمن‭ ‬إنهاء‭ ‬العلاقة‭ ‬التعاقدية‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنّ‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬البديل‭ ‬سيتم‭ ‬بعد‭ ‬إنهاء‭ ‬إجراءات‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭.‬

وشكر‭ ‬العين‭ ‬الدولي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬على‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجاز‭ ‬الآسيوي،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬الطموح‮»‬‭. ‬

وقاد‭ ‬كريسبو‭ (‬49‭ ‬عاماً‭) ‬العين‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬للقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬لكن‭ ‬الفريق‭ ‬عانى‭ ‬محلياً‭ ‬وخرج‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬المسابقات‭ ‬خالي‭ ‬الوفاض‭ ‬وأنهى‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬الوصل‭ ‬البطل‭. ‬

كما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬بداية‭ ‬العين‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬مثالية،‭ ‬حيث‭ ‬تراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬5‭ ‬مباريات،‭ ‬وفشل‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬مباريات‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬وخسر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬توالياً‭. ‬