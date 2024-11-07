العين يقيل كريسبو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دبي – (أ ف ب): أعلن العين الإماراتي الأربعاء إقالة مدربه الأرجنتيني هرنان كريسبو غداة الخسارة الكبيرة أمام النصر السعودي 1-5 في الرياض في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم الذي يدافع عن لقبه وتراجعه إلى المركز الثاني عشر الأخير في الترتيب.
وقال العين في بيان عبر منصة «إكس» إنه توصل «إلى اتفاق مع المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو وطاقمه الفني يتضمن إنهاء العلاقة التعاقدية»، مؤكداً أنّ الاعلان عن البديل سيتم بعد إنهاء إجراءات التعاقد مع المدرب الجديد.
وشكر العين الدولي الأرجنتيني السابق «على مساهمته في تحقيق الإنجاز الآسيوي، إلا أنّ النتائج في الفترة الأخيرة لم تكن على قدر الطموح».
وقاد كريسبو (49 عاماً) العين في الموسم الماضي للقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، لكن الفريق عانى محلياً وخرج من كافة المسابقات خالي الوفاض وأنهى الدوري في المركز الثالث بفارق 22 نقطة عن الوصل البطل.
كما لم تكن بداية العين في الموسم الحالي مثالية، حيث تراجع إلى المركز الثامن برصيد 8 نقاط بعد 5 مباريات، وفشل في الفوز في 4 مباريات بدوري أبطال آسيا للنخبة وخسر في آخر 3 مباريات توالياً.
MENAFN07112024000055011008ID1108864052
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.