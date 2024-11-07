Friday, 08 November 2024 01:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ناغلسمان يستدعي أورتيغا للمرة الأولى

11/7/2024 7:20:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميونيخ‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬استُدعي‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬شتيفان‭ ‬أورتيغا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬المدرب‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان‭ ‬تشكيلته‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬تحضيرا‭ ‬لدوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭.‬

واستُدعي‭ ‬ابن‭ ‬الـ‭ ‬32‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حارسَي‭ ‬شتوتغارت‭ ‬ألكسندر‭ ‬نوبل‭ ‬وهوفنهايم‭ ‬أوليفر‭ ‬باومان‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬التي‭ ‬ضمت‭ ‬23‭ ‬لاعبا‭.‬

ويغيب‭ ‬حارس‭ ‬‮«‬دي‭ ‬مانشافت‮»‬‭ ‬الأول‭ ‬مارك‭-‬أندري‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬قوية‭ ‬تعرّض‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭.‬

كما‭ ‬استدعى‭ ‬ناغلسمان‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬ثنائي‭ ‬وسط‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬يوليان‭ ‬براندت‭ ‬وفيليكس‭ ‬نميشا‭.‬

ولم‭ ‬يشارك‭ ‬براندت‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬فيما‭ ‬نال‭ ‬نميشا‭ ‬دعوته‭ ‬الدولية‭ ‬الأولى‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭.‬

وتستضيف‭ ‬ألمانيا‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬في‭ ‬فرايبورغ‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬الجاري،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تحل‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬المجر‭ ‬في‭ ‬بودابست‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬حسم‭ ‬الألمان‭ ‬تأهلهم‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادل‭.‬

وقال‭ ‬ناغلسمان‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬مبكرا،‭ ‬نريد‭ ‬الفوز‭ ‬بمجموعتنا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬ ‭ ‬إذا‭ ‬أمكن‭ ‬أمام‭ ‬جماهيرنا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬في‭ ‬فرايبورغ‮»‬‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تير‭ ‬شتيغن،‭ ‬يفتقد‭ ‬ناغلسمان‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬مهاجم‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬الانكليزي‭ ‬نيكلاس‭ ‬فولكروغ،‭ ‬لاعب‭ ‬شتوتغارت‭ ‬جيمي‭ ‬ليفيلينغ،‭ ‬ولاعبي‭ ‬بايرن‭ ‬ألكسندر‭ ‬بافلوفيتش‭ ‬ولوروا‭ ‬سانيه،‭ ‬ولاعب‭ ‬وسط‭ ‬لايبزيغ‭ ‬دافيد‭ ‬راوم‭ ‬ومدافع‭ ‬دورتموند‭ ‬فالديمار‭ ‬أنتون‭. ‬

وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬ألمانية‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الشاب‭ ‬بول‭ ‬فانر‭ (‬18‭ ‬عاما‭) ‬رفض‭ ‬الدعوة‭ ‬للعب‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول،‭ ‬مفضلا‭ ‬البقاء‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬عاما‭.‬

ويحق‭ ‬لفانر‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬في‭ ‬هايدنهايم‭ ‬من‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬منتخبي‭ ‬النمسا‭ ‬وألمانيا‭. ‬ولم‭ ‬يعلن‭ ‬فانر‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيلعب‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬النمسا‭ ‬أو‭ ‬ألمانيا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭.‬


MENAFN07112024000055011008ID1108864050

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث