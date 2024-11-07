ناغلسمان يستدعي أورتيغا للمرة الأولى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ميونيخ – (أ ف ب) :استُدعي حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي شتيفان أورتيغا للمرة الأولى إلى منتخب ألمانيا لكرة القدم، بعد أن أعلن المدرب يوليان ناغلسمان تشكيلته أمس الخميس تحضيرا لدوري الأمم الأوروبية.
واستُدعي ابن الـ 32 عاما إلى جانب حارسَي شتوتغارت ألكسندر نوبل وهوفنهايم أوليفر باومان في التشكيلة التي ضمت 23 لاعبا.
ويغيب حارس «دي مانشافت» الأول مارك-أندري تير شتيغن بسبب إصابة قوية تعرّض لها مع فريقه برشلونة الإسباني.
كما استدعى ناغلسمان من جديد ثنائي وسط بوروسيا دورتموند يوليان براندت وفيليكس نميشا.
ولم يشارك براندت مع المنتخب الألماني منذ نوفمبر العام الماضي، فيما نال نميشا دعوته الدولية الأولى تحت قيادة المدرب السابق هانزي فليك في مارس الماضي.
وتستضيف ألمانيا البوسنة والهرسك في فرايبورغ في 16 الجاري، قبل أن تحل ضيفة على المجر في بودابست بعد ثلاثة أيام.
وسبق أن حسم الألمان تأهلهم إلى ربع نهائي دوري الأمم بثلاثة انتصارات وتعادل.
وقال ناغلسمان أمس الخميس «بعد الوصول إلى ربع النهائي مبكرا، نريد الفوز بمجموعتنا في دوري الأمم الأوروبية – إذا أمكن أمام جماهيرنا في المباراة على أرضنا في فرايبورغ».
وبالإضافة إلى تير شتيغن، يفتقد ناغلسمان للعديد من العناصر بسبب الإصابة على غرار مهاجم وست هام الانكليزي نيكلاس فولكروغ، لاعب شتوتغارت جيمي ليفيلينغ، ولاعبي بايرن ألكسندر بافلوفيتش ولوروا سانيه، ولاعب وسط لايبزيغ دافيد راوم ومدافع دورتموند فالديمار أنتون.
وذكرت تقارير إعلامية ألمانية الخميس أن لاعب الوسط الشاب بول فانر (18 عاما) رفض الدعوة للعب مع المنتخب الأول، مفضلا البقاء مع منتخب تحت 21 عاما.
ويحق لفانر الذي يلعب حاليا على سبيل الإعارة في هايدنهايم من بايرن ميونيخ، اللعب مع منتخبي النمسا وألمانيا. ولم يعلن فانر بعد ما إذا كان سيلعب مع منتخب النمسا أو ألمانيا على المستوى الأول.
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