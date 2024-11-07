ناغلسمان يستدعي أورتيغا للمرة الأولى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميونيخ‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬استُدعي‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬شتيفان‭ ‬أورتيغا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬المدرب‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان‭ ‬تشكيلته‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬تحضيرا‭ ‬لدوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭.‬

واستُدعي‭ ‬ابن‭ ‬الـ‭ ‬32‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حارسَي‭ ‬شتوتغارت‭ ‬ألكسندر‭ ‬نوبل‭ ‬وهوفنهايم‭ ‬أوليفر‭ ‬باومان‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬التي‭ ‬ضمت‭ ‬23‭ ‬لاعبا‭.‬

ويغيب‭ ‬حارس‭ ‬‮«‬دي‭ ‬مانشافت‮»‬‭ ‬الأول‭ ‬مارك‭-‬أندري‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬قوية‭ ‬تعرّض‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭.‬

كما‭ ‬استدعى‭ ‬ناغلسمان‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬ثنائي‭ ‬وسط‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬يوليان‭ ‬براندت‭ ‬وفيليكس‭ ‬نميشا‭.‬

ولم‭ ‬يشارك‭ ‬براندت‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬فيما‭ ‬نال‭ ‬نميشا‭ ‬دعوته‭ ‬الدولية‭ ‬الأولى‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭.‬

وتستضيف‭ ‬ألمانيا‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬في‭ ‬فرايبورغ‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬الجاري،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تحل‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬المجر‭ ‬في‭ ‬بودابست‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬حسم‭ ‬الألمان‭ ‬تأهلهم‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادل‭.‬

وقال‭ ‬ناغلسمان‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬مبكرا،‭ ‬نريد‭ ‬الفوز‭ ‬بمجموعتنا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬ – ‭ ‬إذا‭ ‬أمكن‭ ‬أمام‭ ‬جماهيرنا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬في‭ ‬فرايبورغ‮»‬‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تير‭ ‬شتيغن،‭ ‬يفتقد‭ ‬ناغلسمان‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬مهاجم‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬الانكليزي‭ ‬نيكلاس‭ ‬فولكروغ،‭ ‬لاعب‭ ‬شتوتغارت‭ ‬جيمي‭ ‬ليفيلينغ،‭ ‬ولاعبي‭ ‬بايرن‭ ‬ألكسندر‭ ‬بافلوفيتش‭ ‬ولوروا‭ ‬سانيه،‭ ‬ولاعب‭ ‬وسط‭ ‬لايبزيغ‭ ‬دافيد‭ ‬راوم‭ ‬ومدافع‭ ‬دورتموند‭ ‬فالديمار‭ ‬أنتون‭. ‬

وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬ألمانية‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الشاب‭ ‬بول‭ ‬فانر‭ (‬18‭ ‬عاما‭) ‬رفض‭ ‬الدعوة‭ ‬للعب‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول،‭ ‬مفضلا‭ ‬البقاء‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬عاما‭.‬

ويحق‭ ‬لفانر‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬في‭ ‬هايدنهايم‭ ‬من‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬منتخبي‭ ‬النمسا‭ ‬وألمانيا‭. ‬ولم‭ ‬يعلن‭ ‬فانر‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيلعب‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬النمسا‭ ‬أو‭ ‬ألمانيا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭.‬



