كروس: المنتخب الألماني عاد إلى الوجود بين الفرق الكبرى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين – (د ب أ): يرى توني كروس أن المنتخب الألماني عاد إلى الوجود ضمن الفرق الكبرى في العالم، ولكنه شدد على أن من المبكر للغاية وضع آمال كبيرة على الفوز بلقب كأس العالم.
وقال لاعب خط الوسط المنتخب الألماني السابق في مقابلة مع «فوكاس أونلاين»،= نشرت أمس الخميس: «عادت ألمانيا مرة أخرى إلى الفرق الكبرى، ولكن من المبكر للغاية الحديث عن أن المنتخب الألماني من المرشحين للفوز بكأس العالم 2026».
وأضاف كروس: «لدينا لاعبون جيدون للغاية، سيطورون أنفسهم حتى موعد كأس العالم».
وأنهى كروس مسيرته كلاعب محترف بعد نهاية بطولة أمم أوروبا 2024، وحتى الآن لا يفكر في بدء مسيرة مهنية كمدير فني.
وأكد كروس قناعته بأنه «سأضيف شيئا ما لوظيفة المدرب. ولكني لا أريد العودة سريعا إلى إيقاع تعمدت الرحيل عنه: أن أشارك من الصباح إلى المساء، والسفر كثيرا، والنوم في الفنادق – هذا ما كان يرهقني على مدار سنوات». ويستمتع كروس حاليا بوقته مع عائلته.
وقال: «اعتقد أن الجميع يحبون الأمر بهذه الطريقة، ولا أزعج أعصاب أحد. اتمنى أن يستمر الامر على هذا الحال وقتا طويلا».
وأضاف: «ومع ذلك، على الأرجح لن أكون زوجا عاديا أبدا – مع كل الأمور المرتبطة بذلك».
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