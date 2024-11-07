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كروس: المنتخب الألماني عاد إلى الوجود بين الفرق الكبرى

11/7/2024 7:20:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يرى‭ ‬توني‭ ‬كروس‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬الوجود‭ ‬ضمن‭ ‬الفرق‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ولكنه‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المبكر‭ ‬للغاية‭ ‬وضع‭ ‬آمال‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

وقال‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬فوكاس‭ ‬أونلاين‮»‬،‭= ‬نشرت‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬عادت‭ ‬ألمانيا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬الفرق‭ ‬الكبرى،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬المبكر‭ ‬للغاية‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬للفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬كروس‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬لاعبون‭ ‬جيدون‭ ‬للغاية،‭ ‬سيطورون‭ ‬أنفسهم‭ ‬حتى‭ ‬موعد‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأنهى‭ ‬كروس‭ ‬مسيرته‭ ‬كلاعب‭ ‬محترف‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬2024،‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬لا‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬بدء‭ ‬مسيرة‭ ‬مهنية‭ ‬كمدير‭ ‬فني‭.‬

وأكد‭ ‬كروس‭ ‬قناعته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬سأضيف‭ ‬شيئا‭ ‬ما‭ ‬لوظيفة‭ ‬المدرب‭. ‬ولكني‭ ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬العودة‭ ‬سريعا‭ ‬إلى‭ ‬إيقاع‭ ‬تعمدت‭ ‬الرحيل‭ ‬عنه‭: ‬أن‭ ‬أشارك‭ ‬من‭ ‬الصباح‭ ‬إلى‭ ‬المساء،‭ ‬والسفر‭ ‬كثيرا،‭ ‬والنوم‭ ‬في‭ ‬الفنادق‭ ‬ ‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يرهقني‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سنوات‮»‬‭. ‬ويستمتع‭ ‬كروس‭ ‬حاليا‭ ‬بوقته‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬اعتقد‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يحبون‭ ‬الأمر‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬ولا‭ ‬أزعج‭ ‬أعصاب‭ ‬أحد‭. ‬اتمنى‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬الامر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحال‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬لن‭ ‬أكون‭ ‬زوجا‭ ‬عاديا‭ ‬أبدا‭ ‬ ‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الأمور‭ ‬المرتبطة‭ ‬بذلك‮»‬‭.‬


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