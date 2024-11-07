زيادة قيمة جوائز دوري أبطال إفريقيا للسيدات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة – (د ب أ): أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)،
أمس الخميس، أن الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2024 بالمغرب ستحصل على جائزة مالية قدرها 150 ألف دولار، على الأقل.
وجرت النسخة الأولى من البطولة في 2021 لكن هذا العام زادت قيمة الجوائز المالية لها بنسبة 52 % لتصل إلى مليونين و350 ألف دولار.
ويحصل الفريق الفائز باللقب القاري على 600 ألف دولار ووصيفه على 400 ألف دولار، وصاحب المركز الثالث على 350 ألف دولار، والرابع على 300 ألف دولار، والثالث في كل مجموعة على 200 ألف دولار والرابع على 150 ألف دولار.
وقدم كاف شكلا جديدا لدوري أبطال إفريقيا للسيدات، قبل يومين من انطلاق النسخة الرابعة من المنافسة، في المغرب.
ويتميز الشعار النابض بالحياة، والمستوحى من الكأس، بتجسيد العزيمة والتفوق للأندية النسائية الإفريقية، مع استخدام ألوان جريئة من الهوية البصرية لكرة القدم النسائية، مثل اللون البنفسجي والبرتقالي والوردي لتمثيل الملكية، والابتكار، وطاقة الشباب عبر القارة، بحسب الموقع الرسمي للكاف.
وتنطلق البطولة غداً السبت، بمشاركة ثمانية أندية، هي حامل اللقب نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وممثل البلد المضيف نادي الجيش الملكي المغربي، ونادي نسور المدينة السنغالي، وإيدو كوينز النيجيري ومازمبي الكونغولي وجامعة كيب الغربية الجنوب إفريقي، والبنك التجاري الإثيوبي ومسار المصري.
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