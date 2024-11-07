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زيادة قيمة جوائز دوري أبطال إفريقيا للسيدات

11/7/2024 7:20:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬كاف‭)‬،‮
‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬أن‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أفريقيا‭ ‬للسيدات‭ ‬2024‭ ‬بالمغرب‭ ‬ستحصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

وجرت‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬زادت‭ ‬قيمة‭ ‬الجوائز‭ ‬المالية‭ ‬لها‭ ‬بنسبة‭ ‬52 ‭%‬ ‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬مليونين‭ ‬و350‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

ويحصل‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬باللقب‭ ‬القاري‭ ‬على‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬ووصيفه‭ ‬على‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬وصاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬350‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬والرابع‭ ‬على‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬على‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬والرابع‭ ‬على‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

وقدم‭ ‬كاف‭ ‬شكلا‭ ‬جديدا‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬للسيدات،‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬المنافسة،‭ ‬في‭ ‬المغرب‭.‬

ويتميز‭ ‬الشعار‭ ‬النابض‭ ‬بالحياة،‭ ‬والمستوحى‭ ‬من‭ ‬الكأس،‭ ‬بتجسيد‭ ‬العزيمة‭ ‬والتفوق‭ ‬للأندية‭ ‬النسائية‭ ‬الإفريقية،‭ ‬مع‭ ‬استخدام‭ ‬ألوان‭ ‬جريئة‭ ‬من‭ ‬الهوية‭ ‬البصرية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية،‭ ‬مثل‭ ‬اللون‭ ‬البنفسجي‭ ‬والبرتقالي‭ ‬والوردي‭ ‬لتمثيل‭ ‬الملكية،‭ ‬والابتكار،‭ ‬وطاقة‭ ‬الشباب‭ ‬عبر‭ ‬القارة،‭ ‬بحسب‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للكاف‭.‬

وتنطلق‭ ‬البطولة‭ ‬غداً‭ ‬السبت،‭ ‬بمشاركة‭ ‬ثمانية‭ ‬أندية،‭ ‬هي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬نادي‭ ‬ماميلودي‭ ‬صن‭ ‬داونز‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬وممثل‭ ‬البلد‭ ‬المضيف‭ ‬نادي‭ ‬الجيش‭ ‬الملكي‭ ‬المغربي،‭ ‬ونادي‭ ‬نسور‭ ‬المدينة‭ ‬السنغالي،‭ ‬وإيدو‭ ‬كوينز‭ ‬النيجيري‭ ‬ومازمبي‭ ‬الكونغولي‭ ‬وجامعة‭ ‬كيب‭ ‬الغربية‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي،‭ ‬والبنك‭ ‬التجاري‭ ‬الإثيوبي‭ ‬ومسار‭ ‬المصري‭.‬


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