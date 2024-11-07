عدم استدعاء مبابي إلى تشكيلة المنتخب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس -(أ ف ب): غاب اسم النجم كيليان مبابي عن تشكيلة منتخب فرنسا لكرة القدم التي ستواجه إسرائيل وإيطاليا في 14 و17 نوفمبر الجاري في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بحسب ما أعلن المدرب ديدييه ديشان أمس الخميس. ويعود إلى تشكيلة المنتخب الأزرق لاعبا الوسط أدريان رابيو ونغولو كانتي بالإضافة إلى المدافع دايو أوباميكانو، فيما استدعي حارس ليل الشاب لوكا شوفالييه (23 عاما) للمرة الأولى. وهذه النافذة الثانية تواليا يغيب فيها مهاجم ريال مدريد الإسباني البالغ 25 عاما، بعد الأخيرة أمام إسرائيل وبلجيكا.
سمح له المنتخب الشهر الماضي بالبقاء مع ريال مدريد للتعافي من إصابة بفخذه الأيسر. لكن مهاجم باريس سان جرمان السابق فاجأ الجميع بالمشاركة أساسيا بعد يومين مع فريقه الملكي.
أما رابيو أحد ركائز خط الوسط، فلم يلعب مع فرنسا منذ كأس أوروبا. انتقل متأخرا إلى مرسيليا واعتبره ديشان لا يتمتع بالفورمة المناسبة لحمل ألوان الزرق. كما عاد كانتي، لاعب الاتحاد السعودي، بعد غيابه عن آخر مباراتين بسبب الإصابة، فيما يغيب لاعب وسط ريال مدريد أوريليان تشواميني بسبب الإصابة في كاحله الأيسر. وفيما يقدم مستويات لافتة مع ليل، استدعي الحارس شوفالييه، مستفيدا من غياب ألفونس أريولا الذي لم يلعب في المباريات الأخيرة مع وست هام الإنجليزي.
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