عدم استدعاء مبابي إلى تشكيلة المنتخب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬غاب‭ ‬اسم‭ ‬النجم‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬ستواجه‭ ‬إسرائيل‭ ‬وإيطاليا‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬و17‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المدرب‭ ‬ديدييه‭ ‬ديشان‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭. ‬ويعود‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلة‭ ‬المنتخب‭ ‬الأزرق‭ ‬لاعبا‭ ‬الوسط‭ ‬أدريان‭ ‬رابيو‭ ‬ونغولو‭ ‬كانتي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المدافع‭ ‬دايو‭ ‬أوباميكانو،‭ ‬فيما‭ ‬استدعي‭ ‬حارس‭ ‬ليل‭ ‬الشاب‭ ‬لوكا‭ ‬شوفالييه‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬للمرة‭ ‬الأولى‭. ‬وهذه‭ ‬النافذة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬يغيب‭ ‬فيها‭ ‬مهاجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬البالغ‭ ‬25‭ ‬عاما،‭ ‬بعد‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬إسرائيل‭ ‬وبلجيكا‭.‬

سمح‭ ‬له‭ ‬المنتخب‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بالبقاء‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬للتعافي‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬بفخذه‭ ‬الأيسر‭. ‬لكن‭ ‬مهاجم‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬السابق‭ ‬فاجأ‭ ‬الجميع‭ ‬بالمشاركة‭ ‬أساسيا‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الملكي‭.‬

أما‭ ‬رابيو‭ ‬أحد‭ ‬ركائز‭ ‬خط‭ ‬الوسط،‭ ‬فلم‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬فرنسا‭ ‬منذ‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭. ‬انتقل‭ ‬متأخرا‭ ‬إلى‭ ‬مرسيليا‭ ‬واعتبره‭ ‬ديشان‭ ‬لا‭ ‬يتمتع‭ ‬بالفورمة‭ ‬المناسبة‭ ‬لحمل‭ ‬ألوان‭ ‬الزرق‭. ‬كما‭ ‬عاد‭ ‬كانتي،‭ ‬لاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي،‭ ‬بعد‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬فيما‭ ‬يغيب‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬أوريليان‭ ‬تشواميني‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬في‭ ‬كاحله‭ ‬الأيسر‭. ‬وفيما‭ ‬يقدم‭ ‬مستويات‭ ‬لافتة‭ ‬مع‭ ‬ليل،‭ ‬استدعي‭ ‬الحارس‭ ‬شوفالييه،‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬ألفونس‭ ‬أريولا‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬الإنجليزي‭.‬



