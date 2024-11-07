توقف مفاوضات الهلال والأهلي مع فينيسيوس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬المتحدث‭ ‬الإعلامي‭ ‬للنجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور،‭ ‬جناح‭ ‬فريق‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬مفاوضات‭ ‬الهلال‭ ‬والأهلي‭ ‬السعوديين،‭ ‬لضم‭ ‬اللاعب‭ ‬متوقفة‭.‬

وتناقلت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬عالمية‭ ‬أنباء‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬أن‭ ‬ممثلي‭ ‬السعودية‭ ‬عقدوا‭ ‬جلسة‭ ‬مع‭ ‬وكلاء‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬عرض‭ ‬مادي‭ ‬كبير‭ ‬وضم‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬السعودي،‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬وجود‭ ‬الأسطورة‭ ‬البرتغالية‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭.‬

وفي‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬الرياضية‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬إدواردو‭ ‬بيكسوتو،‭ ‬المتحدث‭ ‬الإعلامي‭ ‬لنجم‭ ‬منتخب‭ ‬السامبا‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تحدث‭ ‬أي‭ ‬تحركات‭ ‬أو‭ ‬اتصالات‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬أي‭ ‬ناد‭ ‬سعودي‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬إمكانية‭ ‬موافقة‭ ‬اللاعب‭ ‬على‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬قال‭ :‬‮«‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬أن‭ ‬أتحدث‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬الأمر‭ ‬خاصة‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬عروض‮»‬‭.‬

ورفض‭ ‬خوان‭ ‬كاميلو،‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬لريال‭ ‬مدريد،‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأنباء‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الشائعات،‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬لدينا‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القنوات‭ ‬الرسمية‮»‬‭.‬

وترددت‭ ‬أنباء‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬للتعاقد‭ ‬معه‭ ‬وجلبه‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬الاستقطاب‭ ‬التابع‭ ‬لرابطة‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭.‬

والتحق‭ ‬الدولي‭ ‬البرازيلي‭ ‬بصفوف‭ ‬الريال‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2018‭ ‬وخاض‭ ‬معه‭ ‬279‭ ‬مباراة،‭ ‬سجل‭ ‬خلالها‭ ‬91‭ ‬هدفا،‭ ‬وقدم‭ ‬82‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة،‭ ‬وفق‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ترانسفير‭ ‬ماركت‮»‬‭ ‬العالمي‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فينيسيوس‭ ‬نجم‭ ‬الريال‭ ‬خسر‭ ‬جائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬الدولي‭ ‬الإسباني‭ ‬رودري،‭ ‬نجم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ومنتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬وحل‭ ‬فينيسوس‭ ‬ثانيا‭.‬

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