إنزاغي فخور بالفوز على أرسنال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما – (د ب أ): أعرب سيموني إنزاغي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، عن سعادته البالغة بالفوز على أرسنال الإنجليزي بهدف دون رد في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.
وتقمص التركي هاكن تشالهان أوغلو دور البطولة في المباراة، التي أقيمت على ملعب «جوتسيبي مياتزا» عقب تسجيله هدف إنتر الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء. وارتفع رصيد إنتر، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي بالمسابقة، إلى 10 نقاط، ليتقدم إلى المركز الخامس، في حين توقف رصيد أرسنال، الذي نال خسارته الأولى في البطولة القارية هذا الموسم، عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.
وقال إنزاغي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «اليوم كان رد فعلنا مهما، لقد بدأنا مبارياتنا بـ23 لاعبا مختلفا لأننا ندرك أننا في حاجة إلى الجميع».
وأضاف: «خلال الأسابيع الأخيرة، نلعب كل 72 ساعة، واليوم واجهنا فريقا قويا للغاية، ولذلك، كنت أدرك أننا في حاجة إلى التدوير، كان فوزا رائعا على ملعبنا وأمام جماهيرنا». ونقل الموقع الرسمي لإنتر ميلان عن إنزاغي قوله: «كان من المهم أن نستمتع بتلك الليلة، لكننا ندرك أننا سنلعب قريبا جدا. في هذه الدائرة من المباريات عانينا من بعض المشاكل، ولذلك فإن بعض اللاعبين لعبوا دقائق أكثر، وكانوا في حاجة إلى الراحة». وأوضح: «لدي ثقة كبيرة في الجميع، لعبنا أمام مانشستر سيتي وأرسنال، اثنين من أقوى الفرق في أوروبا، ونشعر بالفخر لكن علينا أن نمضي قدما».
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