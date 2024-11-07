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إنزاغي فخور بالفوز على أرسنال

11/7/2024 7:20:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00


روما‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعرب‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لنادي‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬البالغة‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وتقمص‭ ‬التركي‭ ‬هاكن‭ ‬تشالهان‭ ‬أوغلو‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬جوتسيبي‭ ‬مياتزا‮»‬‭ ‬عقب‭ ‬تسجيله‭ ‬هدف‭ ‬إنتر‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭. ‬وارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬إنتر،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بالمسابقة،‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬ليتقدم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬أرسنال،‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬خسارته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬عند‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭.‬

وقال‭ ‬إنزاغي‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬اليوم‭ ‬كان‭ ‬رد‭ ‬فعلنا‭ ‬مهما،‭ ‬لقد‭ ‬بدأنا‭ ‬مبارياتنا‭ ‬بـ23‭ ‬لاعبا‭ ‬مختلفا‭ ‬لأننا‭ ‬ندرك‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬نلعب‭ ‬كل‭ ‬72‭ ‬ساعة،‭ ‬واليوم‭ ‬واجهنا‭ ‬فريقا‭ ‬قويا‭ ‬للغاية،‭ ‬ولذلك،‭ ‬كنت‭ ‬أدرك‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬التدوير،‭ ‬كان‭ ‬فوزا‭ ‬رائعا‭ ‬على‭ ‬ملعبنا‭ ‬وأمام‭ ‬جماهيرنا‮»‬‭. ‬ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لإنتر‭ ‬ميلان‭ ‬عن‭ ‬إنزاغي‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬نستمتع‭ ‬بتلك‭ ‬الليلة،‭ ‬لكننا‭ ‬ندرك‭ ‬أننا‭ ‬سنلعب‭ ‬قريبا‭ ‬جدا‭. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدائرة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬عانينا‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المشاكل،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬لعبوا‭ ‬دقائق‭ ‬أكثر،‭ ‬وكانوا‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬الراحة‮»‬‭. ‬وأوضح‭: ‬‮«‬لدي‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الجميع،‭ ‬لعبنا‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬وأرسنال،‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬ونشعر‭ ‬بالفخر‭ ‬لكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نمضي‭ ‬قدما‮»‬‭.‬

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