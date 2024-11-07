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أرتيتا: من الصعب تقبل الخسارة

11/7/2024 7:20:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ب‭): ‬أعرب‭ ‬ميكيل‭ ‬أرتيتا،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عن‭ ‬حزنه‭ ‬للخسارة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬فريقه‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬أمام‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وقال‭ ‬أرتيتا‭: ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬للغاية‭ ‬تقبل‭ ‬هذه‭ ‬الخسارة‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬احتساب‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬على‭ ‬فريقه،‭ ‬وعدم‭ ‬احتساب‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لمصلحة‭ ‬فريقه‭. ‬وجاء‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬للمباراة‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بعدما‭ ‬نال‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬عندما‭ ‬لعبت‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬لتصطدم‭ ‬الكرة‭ ‬بمهدي‭ ‬طارمي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصطدم‭ ‬بذراع‭ ‬ميكيل‭ ‬ميرينو‭ ‬ليحتسب‭ ‬الحكم‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬سددها‭ ‬بنجاح‭ ‬هاكان‭ ‬تشالهان‭ ‬أوغلو‭.‬

وكان‭ ‬الحكم‭ ‬رفض‭ ‬احتساب‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لميرينو‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬المباراة،‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬لتقنية‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ (‬فار‭)‬،‭ ‬عندما‭ ‬ظهر‭ ‬أنه‭ ‬تعرض‭ ‬للكمة‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬يان‭ ‬سومير،‭ ‬حارس‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان،‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الكرات‭ ‬العرضية‭ ‬المشتركة‭.‬

وعلق‭ ‬أرتيتا‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬الجزاء‭ ‬التي‭ ‬احتسبت‭ ‬على‭ ‬ميرينو،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬حسنا،‭ ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬افهم،‭ ‬إنه‭ ‬مجرد‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬طبيعي‭. ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديك‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬أفضل‭ ‬لأن‭ ‬الكرة‭ ‬قريبة‭ ‬للغاية‭. ‬ولكن‭ ‬حسنا،‭ ‬قرروا‭ ‬احتسابها‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭. ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬فإن‭ ‬لميكيل‭ ‬ميرينو‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬لكمة‭ ‬في‭ ‬الرأس،‭ ‬إنها‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬بنسبة‭ ‬ألف‭ ‬في‭ ‬المئة‭. ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬الهوامش‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬يصعب‭ ‬للغاية‭ ‬تقبلها‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬ركلة‭ ‬الجزاء‭ ‬التي‭ ‬سجلها‭ ‬تشلهان‭ ‬أوغلو،‭ ‬أول‭ ‬هدف‭ ‬يسكن‭ ‬مرمى‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬وشعر‭ ‬أرتيتا‭ ‬بأن‭ ‬فريقه‭ ‬كان‭ ‬يستحق‭ ‬نتيجة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬عنها‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬أفضل‭ ‬مباراة‭ ‬لعبناها‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‮»‬‭ ‬بأوروبا‭. ‬وضغط‭ ‬أرسنال‭ ‬بقوة‭ ‬لتسجيل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬ولكن‭ ‬دفاع‭ ‬إنتر‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬صد‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭.‬

وقال‭ ‬أرتيتا‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬محبط‭ ‬للغاية‭ ‬أيضا،‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬قرارين‭ ‬حددا‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬مسار‭ ‬المباراة‭ ‬ونتيجتها‮»‬‭.‬

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