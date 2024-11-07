قرعة كأس آسيا للشباب تسفر عن مواجهات قوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ / ‬كوالالمبور‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أسفرت‭ ‬قرعة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للشباب‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬عن‭ ‬مواجهات‭ ‬قوية،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شينزن‭ ‬الصينية‭. ‬

وتقام‭ ‬النسخة‭ ‬الـ42‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬فبراير‭ ‬إلى‭ ‬1‭ ‬مارس‭ ‬2025،‭ ‬وتضم‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭ ‬المضيف‭ ‬الذي‭ ‬تأهل‭ ‬تلقائيا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬منتخبا‭ ‬تأهلوا‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التصفيات‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وأوقعت‭ ‬القرعة‭ ‬ثلاثة‭ ‬منتخبات‭ ‬من‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الأردن‭ ‬والسعودية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭.‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬جاء‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭ ‬المضيف‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أستراليا‭ ‬وقيرغيزستان‭ ‬وقطر‭.‬

وضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬منتخبات‭ ‬أوزبكستان‭ ‬وإيران‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬واليمن،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تتكون‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬اليابان‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وسوريا‭ ‬وتايلاند‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الـ16‭ ‬منتخبا‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬يسعى‭ ‬12‭ ‬منها‭ ‬للظفر‭ ‬بالكأس‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬صاحبة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬بـ12‭ ‬لقب،‭ ‬والتي‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بلقبها‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬والأول‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أوزبكستان،‭ ‬حاملة‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬أرضها‭.‬

ويحجز‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬مكانهم‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للشباب‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬تشيلي،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬ثلاثة‭ ‬منتخبات‭ ‬ – ‭ ‬تايلاند،‭ ‬قيرغيزستان،‭ ‬اليمن‭ ‬ – ‭ ‬لتحقيق‭ ‬التأهل‭ ‬للبطولة‭ ‬العالمية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭.‬