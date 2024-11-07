قرعة كأس آسيا للشباب تسفر عن مواجهات قوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض / كوالالمبور – (د ب أ): أسفرت قرعة كأس آسيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما التي تقام في الصين العام المقبل عن مواجهات قوية، وذلك عقب الحفل الذي أقيم أمس الخميس في مدينة شينزن الصينية.
وتقام النسخة الـ42 من هذه البطولة خلال الفترة من 12 فبراير إلى 1 مارس 2025، وتضم منتخب الصين المضيف الذي تأهل تلقائيا، بالإضافة إلى 15 منتخبا تأهلوا إلى النهائيات من خلال التصفيات التي اختتمت الشهر الماضي.
وأوقعت القرعة ثلاثة منتخبات من غرب آسيا ضمن المجموعة الثانية، حيث يلعب العراق في مواجهة الأردن والسعودية إلى جانب كوريا الشمالية.
وفي المقابل، جاء منتخب الصين المضيف في المجموعة الأولى التي تضم أيضا كل من أستراليا وقيرغيزستان وقطر.
وضمت المجموعة الثالثة منتخبات أوزبكستان وإيران وإندونيسيا واليمن، في حين تتكون المجموعة الرابعة من اليابان وكوريا الجنوبية وسوريا وتايلاند.
ومن بين الـ16 منتخبا في البطولة، يسعى 12 منها للظفر بالكأس مرة أخرى، بما في ذلك كوريا الجنوبية، صاحبة الرقم القياسي بـ12 لقب، والتي تأمل في الفوز بلقبها الثالث عشر والأول منذ عام 2012، إلى جانب أوزبكستان، حاملة لقب النسخة الماضية عام 2023 على أرضها.
ويحجز أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة القارية مكانهم في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2025 في تشيلي، حيث تسعى ثلاثة منتخبات – تايلاند، قيرغيزستان، اليمن – لتحقيق التأهل للبطولة العالمية للمرة الأولى.
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