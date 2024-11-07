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خليف تتقدم بدعوى قضائية

11/7/2024 7:20:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تقدمت‭ ‬الملاكمة‭ ‬الجزائرية‭ ‬إيمان‭ ‬خليف‭ ‬حاملة‭ ‬ذهبية‭ ‬وزن‭ ‬66‭ ‬كلغ‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬بدعوى‭ ‬قضائية‭ ‬بسبب‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬عن‭ ‬سجلات‭ ‬طبية‭ ‬مسربة‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كشفت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬الأربعاء‭.‬

وزعمت‭ ‬تقارير‭ ‬منشورة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭ ‬أن‭ ‬خليف‭ (‬25‭ ‬عامًا‭)‬،‭ ‬لديها‭ ‬كروموزومات‭ ‬ذكورية‭.‬

ووقعت‭ ‬خليف‭ ‬ضحية‭ ‬جدل‭ ‬حول‭ ‬هويتها‭ ‬الجنسية‭ ‬منذ‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬بسبب‭ ‬إيقافها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للملاكمة،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬معنوياتها‭ ‬وشقت‭ ‬طريقها‭ ‬حتى‭ ‬نهائي‭ ‬وزنها‭ ‬حيث‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬الصينية‭ ‬ليو‭ ‬يانغ‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬5‭-‬0‭ ‬بإجماع‭ ‬الحكام،‭ ‬وأصبحت‭ ‬أول‭ ‬ملاكمة‭ ‬جزائرية‭ ‬وإفريقية‭ ‬تحصد‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭.‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬إيمان‭ ‬خليف‭ ‬تقدمت‭ ‬بدعوى‭ ‬قضائية‭ ‬ضد‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬علقوا‭ ‬على‭ ‬وضعها‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬ونقوم‭ ‬أيضا‭ ‬بإعداد‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬التقارير‭ ‬الصادرة‭ ‬أخيرا‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تعلق‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬أثناء‭ ‬استمرار‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬تقارير‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬حول‭ ‬وثائق‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التحقق‭ ‬منها‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬مصدرها‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬إن‭ ‬خليف‭ ‬تنافس‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬السيدات‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬لسنوات‭ ‬عديدة‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬وفي‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للملاكمة‭ ‬والبطولات‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للملاكمة‭. ‬وختمت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تشعر‭ ‬بالحزن‭ ‬بسبب‭ ‬الإساءات‭ ‬التي‭ ‬تتلقاها‭ ‬إيمان‭ ‬خليف‭ ‬حاليا‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬خليف،‭ ‬التي‭ ‬استقبلت‭ ‬استقبال‭ ‬الأبطال‭ ‬عندما‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬الجزائر‭ ‬إثر‭ ‬تتويجها‭ ‬الأولمبي،‭ ‬تقدمت‭ ‬بشكوى‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬بتهمة‭ ‬التحرش‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭.‬



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