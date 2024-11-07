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تيتيباس يتساءل عن ((خطوة إلى الوراء))

11/7/2024 7:20:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تيتيباس‭ ‬إن‭ ‬إقامة‭ ‬بطولات‭ ‬الأساتذة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬ألف‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أسبوعين‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬انخفاض‭ ‬الجودة‭ ‬ويمنح‭ ‬كبار‭ ‬اللاعبين‭ ‬فرصا‭ ‬أقل‭ ‬لإعادة‭ ‬شحن‭ ‬بطارياتهم‭. ‬وتمتد‭ ‬خمس‭ ‬بطولات‭ ‬للأساتذة‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أسبوعين‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬قال‭ ‬اتحاد‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬إنه‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬ستقام‭ ‬سبع‭ ‬من‭ ‬تسع‭ ‬بطولات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬12‭ ‬يوما‭ ‬لكل‭ ‬منها‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬لم‭ ‬يلق‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬استحسان‭ ‬اللاعبين‭.‬

وكان‭ ‬تيتيباس‭ ‬يرد‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬السابق‭ ‬آندي‭ ‬روديك‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬إقامة‭ ‬بطولات‭ ‬الأساتذة‭ ‬مدة‭ ‬أسبوعين‭ ‬‮«‬قرار‭ ‬غبي‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬إذ‭ ‬يتعرض‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬للإصابة‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬النسخ‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬مدة‭ ‬أسبوع‭ ‬تسمح‭ ‬لهم‭ ‬باستعادة‭ ‬لياقتهم‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬خارج‭ ‬المنافسات‭.‬

وقال‭ ‬تيتيباس‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تحولت‭ ‬بطولة‭ ‬الأساتذة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أسبوعين‭ ‬إلى‭ ‬نسخ‭ ‬مملة‭. ‬انخفضت‭ ‬الجودة‭ ‬بالتأكيد‭. ‬لا‭ ‬يحصل‭ ‬اللاعبون‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬للتعافي‭ ‬أو‭ ‬التدريب‭ ‬الذي‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليه‭ ‬مع‭ ‬المباريات‭ ‬المستمرة‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬مساحة‭ ‬للتحضير‭ ‬المكثف‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

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