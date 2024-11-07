تيتيباس يتساءل عن ((خطوة إلى الوراء))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): قال ستيفانوس تيتيباس إن إقامة بطولات الأساتذة من فئة ألف نقطة على مدار أسبوعين يتسبب في انخفاض الجودة ويمنح كبار اللاعبين فرصا أقل لإعادة شحن بطارياتهم. وتمتد خمس بطولات للأساتذة حاليا على مدار أسبوعين لكن في وقت سابق من هذا العام قال اتحاد اللاعبين المحترفين إنه اعتبارا من عام 2025 ستقام سبع من تسع بطولات على مدار 12 يوما لكل منها. ومع ذلك، لم يلق هذا القرار استحسان اللاعبين.
وكان تيتيباس يرد على اللاعب السابق آندي روديك الذي قال إن إقامة بطولات الأساتذة مدة أسبوعين «قرار غبي جدا» إذ يتعرض المزيد من اللاعبين للإصابة بينما كانت النسخ التي تستمر مدة أسبوع تسمح لهم باستعادة لياقتهم في الأيام خارج المنافسات.
وقال تيتيباس على منصة إكس «لقد تحولت بطولة الأساتذة التي تقام على مدار أسبوعين إلى نسخ مملة. انخفضت الجودة بالتأكيد. لا يحصل اللاعبون على ما يكفي من وقت للتعافي أو التدريب الذي يحتاجون إليه مع المباريات المستمرة وعدم وجود مساحة للتحضير المكثف خارج الملعب».
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