الترددات الصوتية.. كيف تؤثر على الجسم والعقل؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - تتباين التأثيرات الصوتية على صحة الإنسان وفقًا للعديد من الأبحاث التي تجمع بين الفيزياء، علم الأعصاب، والطب النفسي، والميتافيزيقا.

تبيّن الدراسات أن الترددات الصوتية قد تحمل تأثيرات إيجابية أو سلبية على الجسم والعقل. قد تؤدي بعض الترددات إلى تعزيز الشفاء والرفاهية، في حين يمكن أن تؤدي ترددات أخرى إلى إحداث اضطرابات صحية.

رنين شومان، الذي اكتشفه الفيزيائي الألماني وينفريد أوتو شومان في الخمسينيات، هو تردد كهرومغناطيسي ينبعث من الأرض ويعادل نبضات قلبها.

وتبين أن هذا التردد الذي يتراوح بين 7.86 إلى 8 هرتز يتماشى مع ترددات الجسم البشري عند الوقوف، ما يعني أن الإنسان يتأثر بشكل طبيعي بهذا النوع من الترددات.



لذا، فإن الأنماط الكهرومغناطيسية التي تطرأ على البيئة يمكن أن تؤثر في الجسم البشري، بما في ذلك أنماط النوم، المزاج، والصحة العامة.

أظهرت الدراسات أن التأثيرات الصوتية يمكن أن تتراوح بين التأثيرات الإيجابية التي تحسن الحالة النفسية والجسدية، إلى التأثيرات السلبية التي قد تساهم في زيادة التوتر والقلق.

من ضمن الترددات التي يُعتقد بأنها تحسن الصحة النفسية، تردد 7.83 هرتز والذي يتماشى مع حالة الاسترخاء والشفاء، مما يؤدي إلى تجديد الخلايا وتحفيز الشفاء الذاتي.

العلوم الحديثة تشير إلى أن الكون يتكون من ترددات وأمواج، حيث يؤكد الفيزيائي ألبرت أينشتاين أن "كل شيء في الحياة هو اهتزاز". هذه الفكرة تجد توافقًا في الميتافيزيقا التي ترى أن الترددات الطبيعية يمكن أن تشفي من الأمراض أو تقضي عليها.

كما تروج الفلسفات القديمة لفكرة أن الأصوات والترددات يمكنها التأثير بشكل عميق في حياة البشر.

تأثير الموسيقى على الجسم والعقل يمكن للموسيقى أن تؤثر بشكل إيجابي على الحالة النفسية والجسدية، حيث أظهرت أبحاث أن الاستماع إلى ترددات موسيقية معينة يمكن أن يساعد في علاج القلق والاكتئاب والأرق.

علاوة على ذلك، تم العثور على أن الموسيقى يمكن أن تحفز النشاط العقلي، وتزيد الإنتاجية، وتحسن المزاج بشكل عام.