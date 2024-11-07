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ابنة إيلون ماسك: لم يعد لي مستقبل في أميركا

11/7/2024 7:14:39 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- ألمحت فيفيان جينا ويلسون ابنة الملياردير إيلون ماسك إلى أنها ستغادر الولايات المتحدة بعدما فاز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة، وهو المرشح الذي دعمه والدها بعشرات ملايين الدولارات.

وقالت ويلسون (20 عاما)، التي كانت ذكرا وغيرت جنسها، "فكرت في هذا لمدة، لكن الأمس (اقتراع الثلاثاء) أكد لي الأمر. لا أرى أن مستقبلي في الولايات المتحدة".

وأضافت في منشور على منصة "ثريدز" -الأربعاء- أنه "حتى لو كان (ترامب) سيبقى في المنصب 4 سنوات، وحتى لو بشكل سحري لم تتحقق سياساته المناهضة للمتحولين جنسيا، فإن الناس الذين صوتوا لذلك بإرادتهم لن يبرحوا مكانهم في أي وقت قريب".

وويلسون ليست على وفاق مع والدها الذي قدم دعما كبيرا لحملة ترامب. وماسك هو أغنى رجل في العالم ويقود شركتي سبيس إكس وتسلا وموقع إكس للتواصل الاجتماعي.

وصرح ترامب خلال الحملة بأنه يفكر في تعيين ماسك في دور استشاري ضمن إدارته إذا فاز بالانتخابات، ورد عليه ماسك بأنه مستعد للعمل في الإدارة الأميركية.

وكان ماسك قال -في مقابلة أجريت يوليو/تموز الماضي- إن ويلسون قتلها "فيروس عقلية الووك". وأضاف الوالد أنه قد "خُدع" وأجاز خضوعها لعمليات تغيير الجنس.

وردّت ابنته في مقابلة أخرى بأن والدها "بارد" و"سريع الغضب"، كما وصفته بالنرجسي.

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