نافذة فنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هل‭ ‬قصفوا‭ ‬منزل‭ ‬مطربة‭ (‬وين‭ ‬الملايين‭)‬؟‭: ‬انتشر‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الماضية‭ ‬مشهد‭ ‬لفتاة‭ ‬تعزف‭ ‬على‭ ‬البيانو‭ ‬ومقطع‭ ‬ثان‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬منزل‭ ‬تحول‭ ‬الى‭ ‬أنقاض‭ ‬إثر‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بينما‭ ‬جنود‭ ‬الاحتلال‭ ‬يعزفون‭ ‬على‭ ‬البيانو‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المنزل‭. ‬وأعلنت‭ ‬بعض‭ ‬الحسابات‭ ‬أنه‭ ‬منزل‭ ‬المطربة‭ ‬جوليا‭ ‬بطرس‭ ‬صاحبة‭ ‬أغنية‭ (‬وين‭ ‬الملايين‭ ‬وين‭ ‬الشعب‭ ‬العربي‭ ‬وين‭) ‬ويقع‭ ‬المنزل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬لكن‭ ‬اتضح‭ ‬لاحقا‭ ‬أن‭ ‬المنزل‭ ‬يخص‭ ‬طبيبة‭ ‬اسمها‭ ‬جوليا‭ ‬علي‭ ‬التي‭ ‬كتبت‭ ‬تقول‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬اللي‭ ‬كنت‭ ‬اعزف‭ ‬على‭ ‬البيانو‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتحول‭ ‬منزلي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يحتضن‭ ‬قلبي‭ ‬إلى‭ ‬انقاض‮»‬‭ ... ‬ربي‭ ‬يعوضك‭ ‬بيتا‭ ‬احسن‭ ‬منه‭ ‬ان‭ ‬شاء‭ ‬الله‭.‬

كنت‭ ‬سأتزوج‭ ‬عادل‭ ‬إمام‭: ‬ذكرت‭ ‬الفنانة‭ ‬الملتزمة‭ ‬مديحة‭ ‬حمدي‭ ‬في‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬قعدت‭ ‬ستات‮»‬‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬يجمعها‭ ‬مع‭ ‬عادل‭ ‬امام‭ ‬مشروع‭ ‬خطوبة‭ ‬في‭ ‬التسعينيات،‭ ‬ولم‭ ‬يحصل‭ ‬نصيب‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬في‭ ‬الاخر‭ ‬إحنا‭ ‬زملاء‭ ‬وأنا‭ ‬سعيدة‭ ‬بنجاح‭ ‬اولاده‭ ‬رامي‭ ‬ومحمد‭ ‬وباحترم‭ ‬زوجته‭ ‬فهي‭ ‬سيدة‭ ‬فاضلة‭ ‬ومحترمة‭ ‬وهي‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬شهرته‭ ‬بعد‭ ‬ربنا‭ ‬وحب‭ ‬الناس‮»‬‭ ... ‬الفنانة‭ ‬مديحة‭ ‬حمدي‭ ‬فنانة‭ ‬فاضلة‭ ‬وملتزمة‭ ‬منذ‭ ‬دخولها‭ ‬مجال‭ ‬الفن،‭ ‬وظلت‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬حتى‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬وهي‭ ‬فنانة‭ ‬يتشرف‭ ‬الفن‭ ‬بوجودها‭ ‬في‭ ‬ساحته‭. ‬

مصير‭ ‬سعد‭ ‬الصغير‭ ‬يتحدد‭ ‬بعد‭ ‬الكشف‭: ‬مازال‭ ‬الفنان‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬بانتظار‭ ‬الكشف‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬حالته‭ ‬فعلا‭ ‬تستدعي‭ ‬تناول‭ ‬مخدر‭ ‬الترامادول‭. ‬وكانت‭ ‬التحاليل‭ ‬قد‭ ‬كشفت‭ ‬تعاطيه‭ ‬الترامادول‭. ‬ولم‭ ‬ينكر‭ ‬سعد‭ ‬تعاطيه‭ ‬الترامادول‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬ان‭ ‬لديه‭ ‬مشكلة‭ ‬صحية‭ ‬تتطلب‭ ‬تعاطي‭ ‬هذه‭ ‬المادة،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬معه‭ ‬شهادة‭ ‬تثبت‭ ‬ذلك‭... ‬طيب‭ ‬سجائر‭ ‬الحشيش‭ ‬كيف‭ ‬ستخرج‭ ‬منها؟‭! ‬عموما‭ ‬ربنا‭ ‬معاك‭ ‬ويفك‭ ‬سجنك‭.‬

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬أغنية‭ (‬غابت‭ ‬الشمس‭) ‬تأليف‭ ‬أسعد‭ ‬السبعلي‭ ‬ألحان‭ ‬وغناء‭ ‬وديع‭ ‬الصافي

صلي‭ ‬معي‭ ‬يا‭ ‬حلوة‭ ‬الخيات

ت‭ ‬نعود‭ ‬يختي‭ ‬هموم‭ ‬حاجتنا

ما‭ ‬بيرجع‭ ‬لخيك‭ ‬هنا‭ ‬الغفوات

تا‭ ‬الشمل‭ ‬يجمعنا‭ ‬بضيعتنا