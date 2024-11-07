نافذة فنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فنانة ترفع قضية على رجل دين: قدم محامي الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي كافة المستندات لهيئة المحكمة التي تدين الشيخ محمد أبوبكر بسبب قذفه موكلته. وقد تغيب الشيخ محمد ابوبكر عن حضور جلسة المحكمة وحضر محاميه... الغريب في الموضوع اعتقاد الشيخ بامتلاكه كامل الحرية في توجيه التجريح الشخصي ونشره على حسابه الخاص. عموما المحكمة أحالت القضية إلى جلسة عاجلة كون الطعن في الشرف مسألة يصعب التغاضي عنها، ولهذا لجأت الفنانة ميار الببلاوي الى المحكمة.
هل قصفوا منزل مطربة (وين الملايين)؟: انتشر في الساعات الماضية مشهد لفتاة تعزف على البيانو ومقطع ثان يشير إلى منزل تحول الى أنقاض إثر غارة إسرائيلية بينما جنود الاحتلال يعزفون على البيانو في نفس المنزل. وأعلنت بعض الحسابات أنه منزل المطربة جوليا بطرس صاحبة أغنية (وين الملايين وين الشعب العربي وين) ويقع المنزل في جنوب لبنان، لكن اتضح لاحقا أن المنزل يخص طبيبة اسمها جوليا علي التي كتبت تقول: «أنا اللي كنت اعزف على البيانو قبل عام قبل أن يتحول منزلي الذي كان يحتضن قلبي إلى انقاض» ... ربي يعوضك بيتا احسن منه ان شاء الله.
كنت سأتزوج عادل إمام: ذكرت الفنانة الملتزمة مديحة حمدي في «برنامج قعدت ستات» بأنه كان يجمعها مع عادل امام مشروع خطوبة في التسعينيات، ولم يحصل نصيب. وأضافت «في الاخر إحنا زملاء وأنا سعيدة بنجاح اولاده رامي ومحمد وباحترم زوجته فهي سيدة فاضلة ومحترمة وهي السبب في شهرته بعد ربنا وحب الناس» ... الفنانة مديحة حمدي فنانة فاضلة وملتزمة منذ دخولها مجال الفن، وظلت كما هي حتى هذه اللحظة وهي فنانة يتشرف الفن بوجودها في ساحته.
مصير سعد الصغير يتحدد بعد الكشف: مازال الفنان الشعبي في السجن بانتظار الكشف عما إذا كانت حالته فعلا تستدعي تناول مخدر الترامادول. وكانت التحاليل قد كشفت تعاطيه الترامادول. ولم ينكر سعد تعاطيه الترامادول لكنه أكد ان لديه مشكلة صحية تتطلب تعاطي هذه المادة، كما ان معه شهادة تثبت ذلك... طيب سجائر الحشيش كيف ستخرج منها؟! عموما ربنا معاك ويفك سجنك.
من جماليات النصوص الغنائية: أغنية (غابت الشمس) تأليف أسعد السبعلي ألحان وغناء وديع الصافي
صلي معي يا حلوة الخيات
ت نعود يختي هموم حاجتنا
ما بيرجع لخيك هنا الغفوات
تا الشمل يجمعنا بضيعتنا
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