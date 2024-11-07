عاشور يدعم دراغان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





‭ ‬ } والنتيجة‭ ‬التي‭ ‬انتهى‭ ‬عليها‭ ‬لقاء‭ ‬الخالدية‭ ‬والجوية‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تصل‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬الأربعة‭ ‬التي‭ ‬انتهى‭ ‬عليه‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬يخفف‭ (‬الاصفر‭) ‬من‭ ‬اندفاعه‭ ‬الهجومي؛‭ ‬والذي‭ ‬مكن‭ ‬اللاعب‭ (‬الاسود‭) ‬تسجيل‭ ‬ثلاثة‭ ‬اهداف‭ (‬هاتريك‭)‬؛‭ ‬مما‭ ‬يشير‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬سيكون‭ ‬رقما‭ ‬صعبا‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الاسيوية،‭ ‬وهذا‭ ‬امر‭ ‬طبيعي‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬لديه‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الخطوط‭.‬





} وهذا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ (‬ذكاء‭) ‬الكابتن‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬في‭ ‬اختياراته‭ ‬للاعبيه؛‭ ‬ورغبته‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لفريقه‭ ‬حضور‭ ‬قوي‭ ‬اسيويا؛‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬كل‭ ‬القاب‭ ‬الموسم‭ ‬الكروي‭ ‬المحلي؛‭ ‬والا‭ ‬لما‭ ‬اختار‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬الكم‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬لديه‭ ‬دكة‭ ‬بدلاء‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬قوة‭ ‬عن‭ ‬اللاعبين‭ ‬الاساسيين،‭ ‬وهذا‭ ‬تفكير‭ ‬متقدم‭ ‬لأبي‭ (‬الياس‭) ‬وعقليته‭ ‬الاحترافية‭!‬





} فوز‭ ‬كما‭ ‬قلت‭ ‬يدعم‭ (‬المنتخب‭ ‬الوطني‭) ‬لأن‭ ‬الكابتن‭ (‬دراغان‭) ‬في‭ ‬أشد‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬لاعبين‭ ‬يعيشون‭ ‬احتكاكا‭ ‬تنافسيا‭ ‬لمباراتيه؛‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬بديل‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬فيهما‭ ‬اذا‭ ‬اردنا‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬ترشحنا‭ ‬لنهائيات‭ (‬2026‭) ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬مباشرا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ (‬الثالثة‭)‬،‭ ‬وليس‭ ‬الانتظار‭ ‬حتى‭ (‬الرابعة‭)‬؛‭ ‬لأننا‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬نضع‭ ‬هذا‭ ‬التأهل‭ ‬على‭ ‬كف‭ ‬عفريت‭ ‬،‭ ‬فيفلت‭ ‬منا‭ ‬كل‭ ‬شيء‭!‬





} وكما‭ ‬قلت‭ ‬في‭ ‬مرة‭ ‬سابقة‭ ‬ان‭ ‬مشاركة‭ ‬انديتنا‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬في‭ ‬صفوفها‭ ‬اغلب‭ ‬اللاعبين‭ ‬الاساسيين‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الاول؛‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الاسيوية‭ ‬والاقليمية‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يستغلها‭ ‬الكابتن‭ (‬دراغان‭) ‬باختيار‭ ‬أجهزها‭ ‬بدنيا‭ ‬وفنيا‭ ‬لتكون‭ ‬بمعيته‭ ‬كنوع‭ ‬من‭ ‬الاولويات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬تضم‭ ‬قائمة‭ ‬نوفمبر‭ ‬التي‭ ‬اعلنها؛‭ ‬لاعبين‭ ‬مصابين‭ ‬او‭ ‬يتواجدون‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬دكة‭ ‬الاحتياط‭!‬





} أ خيرا‭ ‬برأيي‭ ‬ان‭ ‬الحاجة‭ ‬ملحة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬يجلس‭ ‬الكابتن‭ (‬دراغان‭) ‬مع‭ ‬مدربي‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬اغلب‭ ‬اللاعبين‭ ‬المنضمين‭ ‬الى‭ ‬المنتخب‭ ‬الاول؛‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬ولأن‭ ‬يبدأ‭ ‬معهم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬ما‭ ‬انتهوا‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهم‭ ‬النادوية؛‭ ‬فمن‭ ‬الأفضل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تكامل‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬الطرفين‭ ‬لتحاشي‭ ‬الإرهاق‭ ‬وتراكم‭ ‬الاصابات؛‭ ‬فالهدف‭ ‬دوما‭ ‬هو‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭.‬