رؤية سمو ولي العهد.. تمكين القيادات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬لدينا‭ ‬برنامج‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬للمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬العالمية،‭ ‬وبرنامج‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭.. ‬وكلا‭ ‬البرنامجين‭ ‬يمكنان‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭.. ‬أبرز‭ ‬مثال‭ ‬لخريجي‭ ‬برنامج‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية‭ ‬‮«‬سعادة‭ ‬السيدة‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تتبوأ‭ ‬منصب‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭.. ‬وأبرز‭ ‬مثال‭ ‬لخريجي‭ ‬برنامج‭ ‬تنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭ ‬‮«‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬العلوي‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬خريج‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬يتبوأ‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭.. ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

إن‭ ‬رؤية‭ ‬وحرص‭ ‬واهتمام‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬واضح‭ ‬وكبير،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬البعثات‭ ‬الخاص‭ ‬بسموه‭ ‬في‭ ‬ديوان‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬سموه‭ ‬برئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.. ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أتوقف‭ ‬أكثر‭ ‬هنا‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬تحديدا،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬تجربة‭ ‬ناجحة‭ ‬ومتميزة،‭ ‬وأصبح‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬منظومة‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬ويتسابق‭ ‬للانضمام‭ ‬إليه‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭.‬

وفقا‭ ‬لرؤية‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬البرنامج‭ ‬لانتداب‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬والمتميزة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتدريبهم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬في‭ ‬طرق‭ ‬البحث‭ ‬والتحليل‭ ‬والقيادة،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬عملهم‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬جهاتهم‭ ‬الحكومية‭ ‬الأصلية‭.. ‬وللبرنامج‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬والشروط‭ ‬المعلنة،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يسير‭ ‬وفق‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬واضح،‭ ‬ومراحل‭ ‬محددة‭.‬

لقد‭ ‬حرص‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬الشابة‭ ‬مهنياً،‭ ‬بشكل‭ ‬واقعي‭ ‬وملموس‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات،‭ ‬وكافة‭ ‬التوجيهات‭ ‬والجهود‭ ‬تعمل‭ ‬معا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستثمار‭ ‬السليم‭ ‬في‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭.‬

ولطالما‭ ‬اشتكت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬والمجتمعات‭ ‬من‭ ‬خلو‭ ‬القيادات‭ ‬الشابة‭ ‬وغياب‭ ‬تجهيز‭ ‬وتمكين‭ ‬الصفوف‭ ‬الأمامية‭ ‬للإدارة،‭ ‬وضخ‭ ‬الدماء‭ ‬الجديدة‭ ‬والمدربة‭ ‬والمؤهلة،‭ ‬ورؤية‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬تجسد‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتأهيل‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬والرابع‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬الشابة،‭ ‬إيمانًا‭ ‬بدورهم‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭.‬

توجيهات‭ ‬ورؤى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬أهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وتطوير‭ ‬الكفاءات،‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬وتنميته‭.. ‬والمجتمع‭ ‬الحيوي‭ ‬والنشط،‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يولد‭ ‬القيادات،‭ ‬ويطور‭ ‬في‭ ‬القدرات،‭ ‬ويستثمر‭ ‬في‭ ‬المواهب‭ ‬والكفاءات‭.‬

رؤية‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬البرامج‭ ‬الوطنية،‭ ‬والمشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬النوعية‭.. ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬بحرينية‭.. ‬انبثقت‭ ‬من‭ ‬فكرة‭ ‬طموحة‭.. ‬وامتزجت‭ ‬بالخبرة‭.. ‬واستفادت‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬دولية‭.. ‬وانطلقت‭ ‬نحو‭ ‬التنفيذ‭ ‬العلمي‭.. ‬وبدأت‭ ‬تحصد‭ ‬ثمارها‭ ‬ونتائجها‭ ‬المتميزة،‭ ‬عبر‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬والتأهيل‭ ‬الأفضل‭ ‬لشباب‭ ‬الوطن،‭ ‬باعتبارهم‭ ‬الثروة‭ ‬الحقيقية‭ ‬لحاضر‭ ‬ومستقبل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬