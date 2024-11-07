Friday, 08 November 2024 01:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رؤية سمو ولي العهد.. تمكين القيادات

11/7/2024 7:08:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بالأمس‭ ‬ومع‭ ‬صدور‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بالتعديل‭ ‬الوزاري،‭ ‬تابعت‭ ‬تعليقات‭ ‬وانطباعات‭ ‬إيجابية‭ ‬كثيرة‭.. ‬لفت‭ ‬نظري‭ ‬أمر‭ ‬ما‭.. ‬وجدت‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الجديد‭.. ‬هو‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭.. ‬هو‭ ‬أول‭ ‬خريج‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬يتبوأ‭ ‬منصبا‭ ‬وزاريا‭.. ‬وتلك‭ ‬رسالة‭ ‬وطنية‭ ‬لرؤية‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬في‭ ‬تأهيل‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬للمناصب‭ ‬القيادية،‭ ‬وفق‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭.‬

في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬لدينا‭ ‬برنامج‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬للمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬العالمية،‭ ‬وبرنامج‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭.. ‬وكلا‭ ‬البرنامجين‭ ‬يمكنان‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭.. ‬أبرز‭ ‬مثال‭ ‬لخريجي‭ ‬برنامج‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية‭ ‬‮«‬سعادة‭ ‬السيدة‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تتبوأ‭ ‬منصب‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭.. ‬وأبرز‭ ‬مثال‭ ‬لخريجي‭ ‬برنامج‭ ‬تنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭ ‬‮«‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬العلوي‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬خريج‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬يتبوأ‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭.. ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

إن‭ ‬رؤية‭ ‬وحرص‭ ‬واهتمام‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬واضح‭ ‬وكبير،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬البعثات‭ ‬الخاص‭ ‬بسموه‭ ‬في‭ ‬ديوان‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬سموه‭ ‬برئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.. ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أتوقف‭ ‬أكثر‭ ‬هنا‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬تحديدا،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬تجربة‭ ‬ناجحة‭ ‬ومتميزة،‭ ‬وأصبح‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬منظومة‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬ويتسابق‭ ‬للانضمام‭ ‬إليه‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭.‬

وفقا‭ ‬لرؤية‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬البرنامج‭ ‬لانتداب‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬والمتميزة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتدريبهم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬في‭ ‬طرق‭ ‬البحث‭ ‬والتحليل‭ ‬والقيادة،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬عملهم‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬جهاتهم‭ ‬الحكومية‭ ‬الأصلية‭.. ‬وللبرنامج‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬والشروط‭ ‬المعلنة،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يسير‭ ‬وفق‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬واضح،‭ ‬ومراحل‭ ‬محددة‭.‬

لقد‭ ‬حرص‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬الشابة‭ ‬مهنياً،‭ ‬بشكل‭ ‬واقعي‭ ‬وملموس‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات،‭ ‬وكافة‭ ‬التوجيهات‭ ‬والجهود‭ ‬تعمل‭ ‬معا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستثمار‭ ‬السليم‭ ‬في‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭.‬

ولطالما‭ ‬اشتكت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬والمجتمعات‭ ‬من‭ ‬خلو‭ ‬القيادات‭ ‬الشابة‭ ‬وغياب‭ ‬تجهيز‭ ‬وتمكين‭ ‬الصفوف‭ ‬الأمامية‭ ‬للإدارة،‭ ‬وضخ‭ ‬الدماء‭ ‬الجديدة‭ ‬والمدربة‭ ‬والمؤهلة،‭ ‬ورؤية‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬تجسد‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتأهيل‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬والرابع‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬الشابة،‭ ‬إيمانًا‭ ‬بدورهم‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭.‬

توجيهات‭ ‬ورؤى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬أهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وتطوير‭ ‬الكفاءات،‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬وتنميته‭.. ‬والمجتمع‭ ‬الحيوي‭ ‬والنشط،‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يولد‭ ‬القيادات،‭ ‬ويطور‭ ‬في‭ ‬القدرات،‭ ‬ويستثمر‭ ‬في‭ ‬المواهب‭ ‬والكفاءات‭.‬

رؤية‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬البرامج‭ ‬الوطنية،‭ ‬والمشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬النوعية‭.. ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬بحرينية‭.. ‬انبثقت‭ ‬من‭ ‬فكرة‭ ‬طموحة‭.. ‬وامتزجت‭ ‬بالخبرة‭.. ‬واستفادت‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬دولية‭.. ‬وانطلقت‭ ‬نحو‭ ‬التنفيذ‭ ‬العلمي‭.. ‬وبدأت‭ ‬تحصد‭ ‬ثمارها‭ ‬ونتائجها‭ ‬المتميزة،‭ ‬عبر‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬والتأهيل‭ ‬الأفضل‭ ‬لشباب‭ ‬الوطن،‭ ‬باعتبارهم‭ ‬الثروة‭ ‬الحقيقية‭ ‬لحاضر‭ ‬ومستقبل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

MENAFN07112024000055011008ID1108863766

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث