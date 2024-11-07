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((بلومبيرغ)): السعودية تعتزم استثمار 100 مليار دولار فــي مـجـال الـذكـاء الاصـطـنـاعي

11/7/2024 7:08:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬بلومبيرغ‮»‬‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬بأن‭ ‬السعودية‭ ‬تعتزم‭ ‬إطلاق‭ ‬مشروع‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بدعم‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سعيا‭ ‬للتحول‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬تكنولوجي‭ ‬دولي‭ ‬ينافس‭ ‬الإمارات‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬بلومبيرغ‮»‬‭ ‬للأنباء‭ ‬عن‭ ‬المصادر‭ ‬التي‭ ‬رفضت‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويتها‭ ‬لمناقشة‭ ‬الخطط‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إعلانها‭ ‬بعد‭: ‬‮«‬إن‭ ‬المملكة‭ ‬ستستثمر‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬البيانات‭ ‬والشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬ومنشآت‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لتطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬سيركز‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬المواهب‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬محلية‭ ‬وشركات‭ ‬هندسية‭ ‬تكنولوجية‭ ‬لضخ‭ ‬الموارد‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬المنتظر‭ ‬سيستند‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬بالفعل‭ ‬لتعزيز‭ ‬وجودها‭ ‬كقوة‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وذكرت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬سيعتمد‭ ‬هيكلا‭ ‬مماثلا‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬آلات‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬صندوق‭ ‬استثمار‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬التصنيع‭ ‬المستدام‭ ‬مدعوما‭ ‬برأسمال‭ ‬قدره‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬بالمملكة‭.‬

ويرأس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬آلات‮»‬‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬ويسعى‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬دولية‭ ‬كبيرة‭.‬

وأوضحت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬بلومبيرغ‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬السعودية‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأنباء‭.‬

وصرح‭ ‬الأشخاص‭ ‬بأن‭ ‬مركز‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬يبنيه‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬السعودي‭ ‬وشركة‭ ‬جوجل‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ألفابت‮»‬‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬بمثابة‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬لمبادرة‭ ‬أوسع‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬إن‭ ‬الشركتين‭ ‬تخططان‭ ‬لاستثمار‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬5‭ ‬و10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الشراكة،‭ ‬التي‭ ‬ستشمل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬نماذج‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭.‬

وذكر‭ ‬الأشخاص‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬ «Transcendence» يهدف‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الكبيرة‭ ‬الراسخة،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬السعوديون‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬ورأس‭ ‬المال‭.‬

ويعد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬مصادر‭ ‬دخل‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬تنويع‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري،‭ ‬هدفها‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قضاء‭ ‬بقية‭ ‬هذا‭ ‬العقد‭ ‬في‭ ‬اعتماد‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬ثم‭ ‬تصديرها‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2030‭.‬

وقد‭ ‬أطلقت‭ ‬المملكة‭ ‬مراكز‭ ‬بحثية‭ ‬كبرى‭ ‬ووزارات‭ ‬مخصصة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وأنتجت‭ ‬نماذج‭ ‬كبيرة‭ ‬الحجم‭ ‬مماثلة‭ ‬لـ OpenAI›s ChatGPT.

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