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دراسة تربط بين مدة استخدام الأجهزة اللوحية والتوحد لدى الأطفال

11/7/2024 7:08:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬أسترالية‭ ‬حديثة‭ ‬وجود‭ ‬ارتباط‭ ‬محتمل‭ ‬بين‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يقضيه‭ ‬الأطفال‭ ‬أمام‭ ‬شاشات‭ ‬الأجهزة‭ ‬اللوحية‭ ‬أو‭ ‬التلفاز‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الطفولة‭ ‬المبكرة،‭ ‬وزيادة‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالتوحد‭.‬

وفي‭ ‬الدراسة‭ ‬تابع‭ ‬الباحثون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5000‭ ‬طفل،‭ ‬حيث‭ ‬استجوبوا‭ ‬أهالي‭ ‬الأطفال‭ ‬حول‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬يقضيها‭ ‬أطفالهم‭ ‬أمام‭ ‬شاشات‭ ‬الأجهزة‭ ‬التكنولوجية‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الثانية‭. ‬وبعد‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬تواصل‭ ‬الباحثون‭ ‬مع‭ ‬الآباء‭ ‬والأمهات‭ ‬لاستبيان‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تشخيص‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أطفالهم‭ ‬بالتوحد‭.‬

وأظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬145‭ ‬طفلا‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تشخيصهم‭ ‬بالتوحد،‭ ‬وأن‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬قضوا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬ساعة‭ ‬أسبوعيا‭ ‬أمام‭ ‬الشاشات‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الثانية،‭ ‬كانوا‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بالتوحد‭ ‬بحلول‭ ‬سن‭ ‬الـ12،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأطفال‭ ‬الذين‭ ‬قضوا‭ ‬وقتا‭ ‬أقل‭ ‬أمام‭ ‬الشاشات‭.‬

وأوصى‭ ‬الباحثون‭ ‬بضرورة‭ ‬تضمين‭ ‬الأطباء‭ ‬استفسارات‭ ‬عن‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يقضيه‭ ‬الطفل‭ ‬أمام‭ ‬الشاشات‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬الطفولة‭ ‬المبكرة‭ ‬في‭ ‬تقييماتهم‭ ‬لنمو‭ ‬الأطفال،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مؤشرا‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬الأسر‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬إضافي‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬بعض‭ ‬الخبراء‭ ‬إنه‭ ‬ينبغي‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬في‭ ‬تفسير‭ ‬هذه‭ ‬النتائج،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدراسة‭ ‬لا‭ ‬تثبت‭ ‬علاقة‭ ‬سببية‭ ‬بين‭ ‬وقت‭ ‬الشاشة‭ ‬والتوحد‭.‬

وقال‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬بجامعة‭ ‬كينجز‭ ‬كوليدج‭ ‬لندن‭ ‬الدكتور‭ ‬جيمس‭ ‬فيندون‭ ‬إن‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬تظهر‭ ‬ارتباطا‭ ‬بين‭ ‬وقت‭ ‬الشاشة‭ ‬والتوحد،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتبين‭ ‬أن‭ ‬وقت‭ ‬الشاشة‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬الإصابة‭ ‬بالتوحد‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬فإن‭ ‬الباحثين‭ ‬اعترفوا‭ ‬بأنها‭ ‬مجرد‭ ‬دراسة‭ ‬رصدية‭ ‬ولا‭ ‬يمكنها‭ ‬إثبات‭ ‬علاقة‭ ‬سببية‭ ‬بين‭ ‬وقت‭ ‬الشاشة‭ ‬والتوحد‭.‬

وفي‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬أوصت‭ ‬وكالة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬السويدية‭ ‬بعدم‭ ‬السماح‭ ‬للأطفال‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الثانية‭ ‬باستخدام‭ ‬الأجهزة‭ ‬اللوحية‭ ‬أو‭ ‬مشاهدة‭ ‬التلفزيون،‭ ‬مع‭ ‬تحديد‭ ‬وقت‭ ‬الشاشة‭ ‬للأطفال‭ ‬بين‭ ‬عامين‭ ‬و5‭ ‬أعوام‭ ‬بحد‭ ‬أقصى‭ ‬ساعة‭ ‬واحدة‭ ‬يوميا‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬وضع‭ ‬المسؤولون‭ ‬في‭ ‬الدنمارك‭ ‬إرشادات‭ ‬مشابهة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬السماح‭ ‬للأطفال‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الثانية‭ ‬باستخدام‭ ‬الأجهزة‭ ‬في‭ ‬‮«‬حالات‭ ‬خاصة‮»‬،‭ ‬مثل‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭ ‬التعلم‭. ‬

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